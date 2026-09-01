Los 10 famosos que cumplen años esta semana y pueden inspirar tus números de la Quiniela

Septiembre arranca con una particular coincidencia para quienes suelen buscar inspiración antes de hacer una jugada en la Quiniela.

Durante los primeros siete días del mes, varias figuras reconocidas del espectáculo, la música y el deporte celebran sus cumpleaños, dejando una serie de cifras que pueden ser un guiño para la suerte.

Del espectáculo al deporte, varias celebridades festejan su cumpleaños durante la primera semana de septiembre.

¿Quiénes "soplan las velitas"?



1 de septiembre

Gloria Estefan: la cantante cubano-estadounidense nació en 1957 y cumple 69 años. Considerada una de las grandes referentes de la música latina, alcanzó fama internacional junto a Miami Sound Machine antes de consolidar su carrera solista.

Zendaya: la actriz estadounidense nació en 1996 y llega a los 30 años. Se convirtió en una de las figuras más importantes de su generación gracias a producciones como "Euphoria", "Spider-Man" y "Dune", además de haber ganado dos premios Emmy.

2 de septiembre

Keanu Reeves: el protagonista de sagas como Matrix y John Wick nació en 1964 y cumple 62 años. El actor nació en Beirut y desarrolló buena parte de su carrera en Hollywood.

Emiliano "Dibu" Martínez: el arquero argentino nació en Mar del Plata en 1992 y celebra sus 34 años. Campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, se convirtió en una de las grandes figuras del equipo nacional.

Salma Hayek: la actriz y productora mexicana nació en 1966 y cumple 60 años. Su interpretación de Frida Kahlo en "Frida" la llevó a conseguir una nominación al Oscar como mejor actriz.

3 de septiembre

José Néstor Pékerman: el histórico entrenador argentino nació en Entre Ríos en 1949 y llega a los 77 años. Su nombre quedó especialmente ligado a las selecciones juveniles argentinas, con las que conquistó tres Mundiales Sub-20.

4 de septiembre

Beyoncé: la estrella estadounidense nació en Houston en 1981 y cumple 45 años. Tras alcanzar la fama con Destiny's Child, construyó una exitosa carrera solista y se convirtió en la artista con más premios Grammy de la historia.

5 de septiembre

Michael Keaton: el reconocido actor nació en 1951 y celebra sus 75 años. Es recordado especialmente por sus interpretaciones en películas como "Batman", "Beetlejuice" y "Birdman".

6 de septiembre

Roger Waters: el músico británico nació en 1943 y cumple 83 años. Bajista, cantante y compositor, fue uno de los fundadores de Pink Floyd y una pieza fundamental en algunos de los discos más emblemáticos de la banda.

7 de septiembre

Gabriel Milito: el exfutbolista y entrenador argentino nació en Bernal en 1980 y cumple 46 años. Como defensor tuvo una destacada trayectoria en Independiente, Zaragoza y Barcelona, además de vestir la camiseta de la Selección Argentina

De Zendaya al Dibu Martínez: los cumpleaños de la semana que inspiran números para la Quiniela

Así, la primera semana de septiembre deja un amplio abanico de alternativas para quienes acostumbran a tomar fechas y edades como referencia al momento de apostar.

El 2 es el número que más se repite, ya que coincide con los nacimientos de Keanu Reeves, Emiliano "Dibu" Martínez y Salma Hayek. En tanto, el 1 aparece dos veces, por Gloria Estefan y Zendaya.

Entre las edades no hay cifras repetidas: los protagonistas celebran 30, 34, 45, 46, 60, 62, 69, 75, 77 y 83 años, por lo que quienes toman estas referencias para elegir sus apuestas tienen un abanico más amplio de alternativas.

En cualquiera de los casos, los cumpleaños pueden funcionar como inspiración para elegir una combinación, pero todas las cifras mantienen las mismas probabilidades en cada sorteo.