Los cumpleañeros de la semana traen buenas vibras: estos son los números de la suerte

Cada apostador tiene sus propias costumbres a la hora de completar una jugada de Quiniela.

Fechas especiales, aniversarios, sueños y acontecimientos cotidianos suelen transformarse en una fuente de inspiración para quienes buscan decidirse por una cifra.

Durante los próximos días, varias figuras nacionales e internacionales celebrarán sus cumpleaños y darán un guiño a la suerte.

Los famosos están de festejo y sus cumpleaños pueden marcar los números para la Quiniela

¿Quiénes "soplan la velita" esta semana?

29 de septiembre

- Nicola Di Bari: nació en 1940 y cumple 86 años. El cantante italiano alcanzó una enorme popularidad con sus canciones románticas y su extensa trayectoria internacional.

30 de septiembre

- El Negro Álvarez: El reconocido actor y humorista es uno de los grandes referentes del humor cordobés. Nació en 1945 y cumple 81 años.

- Mónica Bellucci: Nacida en 1964, la actriz y modelo italiana construyó una destacada carrera internacional en cine y televisión. Cumple 62 años.

1 de octubre

- Nito Artaza: El humorista, actor y productor cuenta con una extensa trayectoria en el teatro y el espectáculo argentino. Cumple 67 años y nació en 1959.

2 de octubre

- Sting: Nació en 1951 y cumple 75 años. El músico británico alcanzó fama mundial con The Police y luego desarrolló una exitosa carrera como solista.

- Rodrigo Noya: El actor argentino comenzó su carrera desde muy chico y es especialmente recordado por "Hermanos y detectives". Cumple 33 años y nació en 1993.

3 de octubre

- Nacha Guevara: La actriz y cantante es una de las figuras de mayor trayectoria del espectáculo argentino. Este año cumple 86 años.

4 de octubre

- Jorge Valdano: Nació en 1955 y cumple 71 años. El exfutbolista fue campeón del mundo con la Selección argentina en México 1986.

- Federico D'Elía: El actor y productor es especialmente reconocido por su papel de Mario Santos en Los simuladores. Cumple 60 años.

Actores, músicos, humoristas y figuras del deporte celebran sus cumpleaños entre fines de septiembre y los primeros días de octubre.

Al repasar la lista, algunos números aparecen con mayor fuerza. El 30 y el 2 se repiten dos veces entre las fechas de cumpleaños, mientras que el 4 también aparece por partida doble.

Entre las edades, el 86 es el único que se repite, ya que corresponde tanto a Nicola Di Bari como a Nacha Guevara.

Así, quienes buscan inspiración para su próxima jugada pueden prestar especial atención al 2, 4, 30 y 86, sin dejar de lado otras cifras que surgen de las edades de los protagonistas: 81, 62, 67, 75, 33, 71 y 60.