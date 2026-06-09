Los cumpleañeros de la semana y sus cifras para jugar a la Quiniela: ¿Cuáles son los números de la suerte?

Existen tantas maneras de elegir números para la Quiniela como jugadores. Mientras algunos se inclinan por sueños, fechas familiares o coincidencias cotidianas, otros prefieren observar el calendario en busca de aniversarios que puedan transformarse en una señal especial.

Dentro de esas estrategias, los cumpleaños de figuras reconocidas ocupan un lugar destacado. Actores, músicos, periodistas y deportistas que celebran una nueva vuelta al sol suelen convertirse en fuente de inspiración para quienes buscan los números de la suerte.

Los aniversarios de celebridades, las edades que cumplen y sus años de nacimiento suelen convertirse en inspiración para miles de jugadores cada semana.

Para jugar a la Quiniela: ¿Quiénes soplan las velitas?



9 de junio

Johnny Depp (1963) cumple 63 años. Actor estadounidense reconocido mundialmente por interpretar a "Jack Sparrow" en la saga "Piratas del Caribe".

Natalie Portman (1981) cumple 45 años. Ganadora del Oscar por su papel protagónico en "Cisne Negro".

10 de junio

Graciela Borges (1941) cumple 85 años. Ícono del cine argentino con más de seis décadas de trayectoria.

12 de junio

Luis Luque (1956) cumple 70 años. Destacado actor argentino de cine, teatro y televisión.

Nicolás Vázquez (1977) cumple 49 años. Uno de los actores y productores teatrales más populares del país.

Diego Milito (1979) cumple 47 años. Exfutbolista e ídolo de Racing Club y del Inter de Milán.

Mario Casas (1986) cumple 40 años. Figura destacada del cine y las series españolas.

14 de junio

Coti Sorokin (1973) cumple 53 años. Cantautor argentino autor de éxitos como "Nada fue un error".

Mariano Iúdica (1970) cumple 56 años. Conductor y productor televisivo con una extensa carrera en los medios.

15 de junio

Evangelina Salazar (1946) cumple 80 años. Reconocida actriz argentina de cine y televisión.

Gloria Carrá (1971) cumple 55 años. Actriz y cantante con una destacada trayectoria artística.

Aunque el azar siempre tiene la última palabra, los cumpleaños de celebridades siguen siendo una de las referencias favoritas de los jugadores.

Para quienes disfrutan encontrar señales en el calendario, esta semana presenta una particularidad llamativa: el 12 de junio concentra cuatro cumpleaños de personalidades reconocidas del espectáculo y el deporte.

Aunque no existe una fórmula mágica para acertar en la Quiniela, muchos jugadores consideran este tipo de coincidencias como una referencia interesante al momento de elegir sus números.

Otra costumbre habitual consiste en tomar la edad que deja atrás el homenajeado, la edad que cumple o incluso el año de nacimiento.

De esta manera, las fechas de figuras conocidas se transforman en una fuente inagotable de combinaciones para quienes buscan sumar un ingrediente extra de intuición y entretenimiento a cada jugada.