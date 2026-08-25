Los famosos que cumplen años esta semana y dejan un "guiño" para jugar a la Quiniela

Hay tantas estrategias para elegir números en la Quiniela como personas dispuestas a probar suerte. Algunos se inclinan por fechas importantes de su vida, otros recurren a sueños o acontecimientos inesperados, mientras que también están quienes encuentran señales en el calendario.

Dentro de esas alternativas, los cumpleaños ocupan un lugar especial. Actores, músicos, deportistas y otras figuras reconocidas celebran y pueden convertirse en una referencia para aquellos apostadores que buscan inspiración.

Las fechas especiales y las efemérides se convierten en una fuente de inspiración para quienes buscan elegir sus próximas cifras.



Los cumpleaños de esta semana para jugar a la Quiniela: ¿Quiénes "soplan la velita"?



25 de agosto

Claudia Schiffer: la supermodelo alemana, uno de los grandes íconos de las pasarelas durante la década de 1990, nació en 1970 y este año cumple 56 años. Su trayectoria la convirtió en una de las figuras más reconocidas internacionalmente dentro del mundo de la moda.

Blake Lively: la actriz estadounidense nació en 1987 y llega a los 39 años. Alcanzó enorme popularidad por su interpretación de Serena van der Woodsen en "Gossip Girl" y posteriormente desarrolló una extensa carrera cinematográfica.

26 de agosto

Thalía: la cantante y actriz mexicana cumple 55 años y nació en 1971. Con una extensa trayectoria musical y recordadas telenovelas como "María Mercedes" y "María la del Barrio", se convirtió en una de las artistas latinas más reconocidas internacionalmente.

Joaquín Furriel: el actor argentino nació en 1974 y celebra sus 52 años. Oriundo de Lomas de Zamora y criado en Adrogué, construyó una destacada carrera en cine, televisión y teatro.

Amaia Montero: la cantante española llega a los 50 años, tras haber nacido en 1976. Es especialmente reconocida por su trayectoria como vocalista de "La Oreja de Van Gogh" y por su posterior carrera artística.

27 de agosto

René Higuita: el histórico arquero colombiano cumple 60 años y nació en 1966. Apodado "El Loco", quedó en la historia del fútbol por su particular estilo de juego y por la recordada atajada conocida como "el escorpión".

28 de agosto

Ángel Clemente Rojas: "Rojitas", una de las grandes figuras de la historia de Boca Juniors, nació en 1944 y cumple 82 años. El exdelantero desarrolló buena parte de su carrera con la camiseta azul y oro.

29 de agosto

Ramón Ángel Díaz: el exfutbolista y entrenador argentino nació en 1959 y llega a los 67 años. El "Pelado" construyó una extensa historia ligada a River Plate, primero como jugador y posteriormente como director técnico.

Carlos Delfino: el exbasquetbolista argentino cumple 44 años y nació en 1982. Integrante de la Generación Dorada, fue campeón olímpico con la Selección argentina en Atenas 2004 y también tuvo una extensa experiencia en la NBA.

30 de agosto

Andrea Frigerio: la actriz y conductora argentina nació en 1961 y celebra sus 65 años. Comenzó su trayectoria profesional como modelo y luego desarrolló una extensa carrera en televisión, cine y actuación.

Cameron Diaz: la reconocida actriz estadounidense nació en 1972 y cumple 54 años. Protagonizó numerosos éxitos de Hollywood y se destacó especialmente en películas de comedia y comedia romántica.

Actores, músicos y figuras internacionales comparten fechas de nacimiento durante los últimos días de agosto.

Al observar el calendario, hay un número que sobresale por encima del resto: el 26 aparece en tres cumpleaños, ya que ese día celebran Thalía, Joaquín Furriel y Amaia Montero. Por detrás se encuentran el 25, el 29 y el 30, todos con dos famosos que comparten fecha de nacimiento.

Así, quienes acostumbran tomar este tipo de coincidencias como una señal tienen varias alternativas para considerar. Además de los días 25, 26, 29 y 30, también pueden aparecer combinaciones a partir de las edades o los años de nacimiento.

Como siempre, se trata únicamente de una forma recreativa de elegir números: el resultado de cada sorteo depende exclusivamente del azar.