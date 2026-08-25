Los martes son de la Gitana: acá están los números de la suerte del Cronicazo

Los martes son de la Gitana, por lo que el Cronicazo de hoy trae todos los números para tentar a la "Diosa de la suerte" en la Quiniela.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo! El gran candidato, los pálpitos, las fijas, los demorados a la grande, los más atrasados, los más salidores, y "Me lo dijo una Gitana", acá. Para contrastar las pizarras en directo y chequear las cabezas de cada turno, entrá a loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Arrancá la semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son las jugadas clave de la Gitana para la quiniela?

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "46". Lo acompañan el "28" como "El salvador", el "95" y el "03" como "Los posibles", y el "79" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "67".

Ella está acompañada del "18" como "La onda", del "61" como "Me juego" y del "32" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "80", el "04" y el "29". Los sueños sugieren el "11", el "85", el "44" y el "70" como las mejores opciones.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "99".

Tauro (del 21/4 al 22/5): "47".

Géminis (del 23/5 al 21/6): "10".

Cáncer (del 22/6 al 21/7): "76".

Leo (del 22/7 al 21/8): "31".

Virgo (del 22/8 al 22/9): "08".

Libra (del 23/9 al 22/10): "59".

Escorpio (del 23/10 al 21/11): "62".

Sagitario (del 22/11 al 21/12): "83".

Capricornio (del 22/12 al 20/1): "96".

Acuario (del 21/1 al 19/2): "24".

Piscis (del 20/2 al 20/3): "38".

Cronicazo: los números de la suerte de esta semana

El Cronicazo indica que el gran candidato para la Quiniela es el 0156. Al tiempo, los números de la semana son:

Quiniela de la Ciudad: demorados a la grande: centena, el "7" con 32 sorteos; decena, el "0" con 22 sorteos; unidad, el "4" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "39", mientras que los más salidores son el "14", el "22" y el "16".

Quiniela Bonaerense: demorados a la grande: centena, el "5" con 22 sorteos; decena, el "5" con 25 sorteos; unidad, el "4" con 42 sorteos. Los más atrasados son el "80", el "24" y el "67", mientras que los más salidores son el "95", el "21" y el "29".

Quiniela de Montevideo: por feriado (Declaración de la Independencia en la otra orilla), hoy no se realizarán los sorteos correspondientes, regresando mañana a girar los bolilleros.

Quiniela de Santa Fe: demorados a la grande: centena, el "2" con 20 sorteos; decena, el "1" con 19 sorteos; unidad, el "3" con 42 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "29" y el "47", mientras que los más salidores son el "15", el "79" y el "39".

Quiniela de Córdoba: demorados a la grande: centena, el "0" con 16 sorteos; decena, el "4" con 34 sorteos; unidad, el "0" con 15 sorteos. Los más atrasados son el "17", el "45" y el "49", mientras que los más salidores son el "80", el "74" y el "75".

Quiniela de Entre Ríos: demorados a la grande: centena, el "8" con 31 sorteos; decena, el "7" con 28 sorteos; unidad, el "8" con 45 sorteos. Los más atrasados son el "02", el "67" y el "18", mientras que los más salidores son el "04", el "00" y el "48".

QUINIELA BONAERENSE Y QUINIELA NACIONAL

Los sorteos de la Lotería Nacional y de la Lotería de la Provincia se realizan cinco veces durante la jornada. Estas son: la Previa (a las 10.30 de la mañana), la Primera (a las 12 del mediodía), la Matutina (a las 14.30), Vespertina (17.30 horas) y Nocturna (a las 21).

QUINI 6

El Quini 6 es un sorteo que se lleva a cabo dos veces por semana, miércoles y domingo. Los interesados pueden acercarse a cualquiera de las agencias de lotería habilitadas en todo el país, elegir seis números entre el "00" y el "45" y apostar.

LOTO PLUS

Con las seis cifras elegidas entre el 0 y el 41, los apostadores del Loto Plus pueden participar de los juegos que se llevan a cabo los miércoles y sábados a las 22:00. Las apuestas para estos sorteos cierran algunas horas antes.

BRINCO

El apostador del Brinco elige al azar 6 números sobre un universo de 40 que van desde el '00' al '39'. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.





