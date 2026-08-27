Los números de la fortuna están en el Cronicazo de hoy: ¿Qué recomienda la Gitana?

Si tenés ganas de probar suerte y "tentar" a la fortuna en la quiniela, no te podés perder el Cronicazo de este jueves 27 de agosto. Los números más atrasados y los más salidores se brindan a continuación.

Es importante verificar la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" y el bloque que indica cuál es la cifra elegida según el signo del zodiaco de cada persona.

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Jueves de apostar con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos de la Gitana para jugar a la quiniela?





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "46". Lo acompañan el "28" como "El salvador", el "95" y el "03" como "Los posibles", y el "79" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "67".

Ella está acompañada del "18" como "La onda", del "61" como "Me juego" y del "32" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "80", el "04" y el "29". Los sueños sugieren el "11", el "85", el "44" y el "70" como las mejores opciones.

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Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

