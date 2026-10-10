Los números de la suerte del Cronicazo y la jugada candidata para la quiniela del sábado

Una nueva jornada de sorteos renueva las expectativas de miles de apostadores en todo el país que buscan tentar a la suerte en la quiniela.

Para la edición de este fin de semana, el análisis del Cronicazo ubica al 0796 como el gran candidato a la cabeza en las principales pizarras.

El relevamiento detallado de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Montevideo, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza permite repasar qué cifras vienen saliendo y cuáles llevan más tiempo sin aparecer.

Los candidatos de la Gitana para tener suerte en la quiniela este fin de semana





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "38". Lo acompañan el "41" como "El salvador", el "63" y el "22" como "Los posibles", y el "95" como "El suplente".

La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "09".

Ella está acompañada del "52" como "La onda", del "74" como "Me juego" y del "17" como "La posta".

Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "80", el "16" y el "27". Los sueños sugieren el "66", el "10", el "05" y el "87" como las mejores opciones.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?



Aries (del 21/3 al 20/4): "78".

Tauro (del 21/4 al 22/5): "02".

(del 21/4 al 22/5): "02". Géminis (del 23/5 al 21/6): "61".

(del 23/5 al 21/6): "61". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "43".

(del 22/6 al 21/7): "43". Leo (del 22/7 al 21/8): "90".

(del 22/7 al 21/8): "90". Virgo (del 22/8 al 22/9): "57".

(del 22/8 al 22/9): "57". Libra (del 23/9 al 22/10): "36".

(del 23/9 al 22/10): "36". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "15".

(del 23/10 al 21/11): "15". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "84".

(del 22/11 al 21/12): "84". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "23".

(del 22/12 al 20/1): "23". Acuario (del 21/1 al 19/2): "99".

(del 21/1 al 19/2): "99". Piscis (del 20/2 al 20/3): "62".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 10 de octubre





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "0796". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "8" con 33 sorteos; decena, el "6" con 15 sorteos; unidad, el "2" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "11" y el "31", mientras que los más salidores, el "22", el "14" y el "16".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "4" con 27 sorteos; decena, el "8" con 48 sorteos; unidad, el "5" con 16 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "31" y el "91". Los más salidores, el "29", el "95" y el "59".

El Cronicazo de este sábado 10 de octubre.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "5" con 24 sorteos; decena, el "1" con 19 sorteos; unidad, el "9" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "67", el "92" y el "01".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "5" con 38 sorteos; decena, el "8" con 33 sorteos; unidad, el "2" con 48 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "05" y el "72", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "03".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "1" con 15 sorteos; decena, el "2" con 32 sorteos; unidad, el "6" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "88" y el "98". Los más salidores, el "75", el "07" y el "06".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "9" con 20 sorteos; decena, el "0" con 38 sorteos; unidad, el "9" con 27 sorteos. Los más atrasados son el "43", el "96" y el "05", y los más salidores, el "04", el "00" y el "48".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "0" con 13 sorteos; decena, el "4" con 22 sorteos; unidad, el "6" con 56 sorteos. Los más atrasados son el "06", el "01" y el "81", y los más salidores, el "58", el "44" y el "87".