Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 10 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
ANOTÁ

Los números de la suerte del Cronicazo y la jugada candidata para la quiniela del sábado

La guía completa con los pronósticos esperados para jugar a la lotería. Cuáles son las cifras más atrasadas y las que más salen en cada región.

Lucía Reppin
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Una nueva jornada de sorteos renueva las expectativas de miles de apostadores en todo el país que buscan tentar a la suerte en la quiniela.

Para la edición de este fin de semana, el análisis del Cronicazo ubica al 0796 como el gran candidato a la cabeza en las principales pizarras.

El relevamiento detallado de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Montevideo, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza permite repasar qué cifras vienen saliendo y cuáles llevan más tiempo sin aparecer.

Los candidatos de la Gitana para tener suerte en la quiniela este fin de semana

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "38". Lo acompañan el "41" como "El salvador", el "63" y el "22" como "Los posibles", y el "95" como "El suplente". 

La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "09".

Ella está acompañada del "52" como "La onda", del "74" como "Me juego" y del "17" como "La posta". 

Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "80", el "16" y el "27". Los sueños sugieren el "66", el "10", el "05" y el "87" como las mejores opciones.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.
No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

  • Aries (del 21/3 al 20/4): "78".
  • Tauro (del 21/4 al 22/5): "02".
  • Géminis (del 23/5 al 21/6): "61".
  • Cáncer (del 22/6 al 21/7): "43".
  • Leo (del 22/7 al 21/8): "90".
  • Virgo (del 22/8 al 22/9): "57".
  • Libra (del 23/9 al 22/10): "36".
  • Escorpio (del 23/10 al 21/11): "15".
  • Sagitario (del 22/11 al 21/12): "84".
  • Capricornio (del 22/12 al 20/1): "23".
  • Acuario (del 21/1 al 19/2): "99".
  • Piscis (del 20/2 al 20/3): "62".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 10 de octubre

"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "0796". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "8" con 33 sorteos; decena, el "6" con 15 sorteos; unidad, el "2" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "11" y el "31", mientras que los más salidores, el "22", el "14" y el "16".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "4" con 27 sorteos; decena, el "8" con 48 sorteos; unidad, el "5" con 16 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "31" y el "91". Los más salidores, el "29", el "95" y el "59".

El Cronicazo de este sábado 10 de octubre.

El Cronicazo de este sábado 10 de octubre.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "5" con 24 sorteos; decena, el "1" con 19 sorteos; unidad, el "9" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "67", el "92" y el "01".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "5" con 38 sorteos; decena, el "8" con 33 sorteos; unidad, el "2" con 48 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "05" y el "72", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "03".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "1" con 15 sorteos; decena, el "2" con 32 sorteos; unidad, el "6" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "88" y el "98". Los más salidores, el "75", el "07" y el "06".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "9" con 20 sorteos; decena, el "0" con 38 sorteos; unidad, el "9" con 27 sorteos. Los más atrasados son el "43", el "96" y el "05", y los más salidores, el "04", el "00" y el "48".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "0" con 13 sorteos; decena, el "4" con 22 sorteos; unidad, el "6" con 56 sorteos. Los más atrasados son el "06", el "01" y el "81", y los más salidores, el "58", el "44" y el "87".

Esta nota habla de:
1
El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre: cómo impacta en el calendario
MEDIDA

El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre: cómo impacta en el calendario

2
Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"
DIABETES EN LA ALTA COMPETENCIA

Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"

3
Alerta mundial por El Niño: advierten que será el más fuerte en 76 años y confirmaron cuándo alcanzará su pico máximo
URGENTE

Alerta mundial por El Niño: advierten que será el más fuerte en 76 años y confirmaron cuándo alcanzará su pico máximo

4
El Niño: cuáles son las regiones que sufrirán abundantes lluvias y qué otras tendrán sequías
MUCHO CUIDADO

El Niño: cuáles son las regiones que sufrirán abundantes lluvias y qué otras tendrán sequías

5
Le desaparecían cosas de su casa, instaló una cámara para atrapar al ladrón y se llevó una sorpresa insólita
ATERRADOR

Le desaparecían cosas de su casa, instaló una cámara para atrapar al ladrón y se llevó una sorpresa insólita