Los números de la suerte que eligen los argentinos para jugar a la Quiniela en el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a punto de comenzar y, como sucede cada cuatro años, la ilusión de los argentinos no solo se refleja en las camisetas y las banderas; también aparece en las cábalas, los números de la suerte y las combinaciones que muchos eligen inspirados en la Selección Argentina.

Con la defensa del título cada vez más cerca, las referencias a Lionel Messi, el "Dibu" Martínez y las históricas conquistas mundialistas volvieron a ganar protagonismo en las agencias de Quiniela.

De Messi y el "Dibu" a las estrellas que marcaron la historia: ¿Cuáles son los números más elegidos en el Mundial 2026?

Entre los números más elegidos aparece el 10, inseparable de Lionel Messi y convertido en un símbolo para varias generaciones de argentinos.

Otro de los favoritos es el 23, el dorsal que identifica al Dibu Martínez, figura fundamental en la obtención de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y protagonista de algunas de las atajadas más recordadas de la historia reciente de la Selección.

La lista también incluye el 9 de Julián Álvarez, el 22 de Lautaro Martínez, el 7 de Rodrigo De Paul, el 20 de Alexis Mac Allister y el 24 de Enzo Fernández, todos futbolistas que forman parte del ciclo más exitoso de la era Scaloni.

Pero las referencias no terminan en el plantel actual. Los hinchas también miran hacia atrás y rescatan números ligados a los grandes momentos de la Selección.

El 78 y el 86 evocan las conquistas mundiales de Argentina en los tiempos de Mario Kempes y Diego Maradona. El 22, además de identificar a Lautaro Martínez, quedó asociado para siempre al Mundial ganado en Qatar.

Entre las combinaciones más extensas aparecen el 1978, el 1986 y el 2022, años que representan los tres títulos mundiales obtenidos por la Albiceleste.

La agenda del Mundial también aporta nuevas opciones. Argentina debutará en el Grupo J el 16 de junio, una fecha que rápidamente se convirtió en referencia para los más cabuleros. A ella se suman el 11, por el día inaugural del torneo, y el 19, correspondiente al número de partido que marcará el estreno argentino.

El propio formato del certamen también ofrece cifras simbólicas. El Mundial contará por primera vez con 48 selecciones y tendrá un total de 104 partidos, dos números que comenzaron a aparecer entre las preferencias de muchos fanáticos.