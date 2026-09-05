Los números elegidos por la Gitana para este "finde": no te pierdas el Cronicazo

La Gitana te trae todos los candidatos de la suerte para apostar en las loterías y quinielas de hoy. No te podés perder los números más salidores y los más atrasados del Cronicazo.

En la guía, se encuentra disponible la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" y el bloque que te muestra una cifra de la fortuna de acuerdo a tu signo del zodiaco.

Los resultados de los diversos juegos los podés ver en loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Cronicazo para el fin de semana: los números elegidos por la Gitana

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "75". Lo acompañan el "51" como "El salvador", el "37" y el "90" como "Los posibles", y el "69" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "08".

Ella está acompañada del "23" como "La onda", del "14" como "Me juego" y del "62" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "93", el "16" y el "48". Los sueños sugieren el "04", el "27", el "86" y el "49" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!



Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "63".

Tauro (del 21/4 al 22/5): "87".

Géminis (del 23/5 al 21/6): "15".

Cáncer (del 22/6 al 21/7): "00".

Leo (del 22/7 al 21/8): "78".

Virgo (del 22/8 al 22/9): "44".

Libra (del 23/9 al 22/10): "91".

Escorpio (del 23/10 al 21/11): "26".

Sagitario (del 22/11 al 21/12): "32".

Capricornio (del 22/12 al 20/1): "58".

Acuario (del 21/1 al 19/2): "79".

Piscis (del 20/2 al 20/3): "17".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 5 de septiembre





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "3145". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "8" con 19 sorteos; decena, el "3" con 21 sorteos; unidad, el "1" con 38 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "39", mientras que los más salidores, el "22", el "14" y el "16".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "1" con 26 sorteos; decena, el "2" con 13 sorteos; unidad, el "2" con 52 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "53" y el "30". Los más salidores, el "95", el "01" y el "21".

El Cronicazo de este sábado 5 de septiembre.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "4" con 16 sorteos; decena, el "5" con 38 sorteos; unidad, el "6" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "67", el "01" y el "42".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "9" con 46 sorteos; decena, el "9" con 32 sorteos; unidad, el "5" con 42 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "29" y el "62", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "49".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "8" con 36 sorteos; decena, el "5" con 17 sorteos; unidad, el "3" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "17", el "24" y el "28". Los más salidores, el "52", el "75" y el "80".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "5" con 26 sorteos; decena, el "3" con 21 sorteos; unidad, el "5" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "02", el "67" y el "74", y los más salidores, el "04", el "00" y el "72".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "2" con 38 sorteos; decena, el "0" con 17 sorteos; unidad, el "7" con 33 sorteos. Los más atrasados son el "05", el "21" y el "53", y los más salidores, el "58", el "44" y el "87".