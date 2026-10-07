Los sueños hablaron en el Cronicazo: estos son los 4 candidatos inesperados para la Quiniela

Los sueños del Cronicazo vuelven a marcar el camino de los apostadores.

La sección Los Sueños Sugieren dejó cuatro candidatos para jugar en la Quiniela esta semana.

Cada imagen esconde una cifra pensada para quienes confían en la intuición, y una de ellas tiene una lectura doble que sorprende.

Los Sueños Sugieren en el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la Quiniela?

Estos son los cuatro números que surgen de los sueños, cada uno con lo que representa:

05 : el gato

: el gato 10 : la leche (o el cañón)

: la leche (o el cañón) 66 : las lombrices

: las lombrices 87: los piojos

El 10 se asocia tanto con la leche como con el cañón. Ambas imágenes valen para quien sueña con ellas.

Estos son los 4 números que reveló el Cronicazo para esta semana.

Qué es el Cronicazo, la biblia de los apostadores

El Cronicazo funciona como la biblia de los apostadores y reúne distintas secciones con números para jugar.

La relación con la Quiniela es directa: cada imagen onírica se traduce en un número que el apostador puede elegir para su jugada.

Esta selección rige para toda la semana, así que los cuatro candidatos siguen vigentes aunque pasen los días.

Cómo jugar los números de los sueños en la Quiniela

Elegí el número que mejor conecte con tu propio sueño y llevalo a tu jugada de Quiniela.

Para ver el Cronicazo completo, con todas las secciones y los números de la semana, entrá a Números y Destino.