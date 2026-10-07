Los sueños hablaron en el Cronicazo: estos son los 4 candidatos inesperados para la Quiniela
Cuatro imágenes oníricas, una con doble lectura, marcan la semana de los apostadores. Descubrí cuáles son y a qué cifra responde cada una.
Los sueños del Cronicazo vuelven a marcar el camino de los apostadores.
La sección Los Sueños Sugieren dejó cuatro candidatos para jugar en la Quiniela esta semana.
Cada imagen esconde una cifra pensada para quienes confían en la intuición, y una de ellas tiene una lectura doble que sorprende.
Los Sueños Sugieren en el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la Quiniela?
Estos son los cuatro números que surgen de los sueños, cada uno con lo que representa:
- 05: el gato
- 10: la leche (o el cañón)
- 66: las lombrices
- 87: los piojos
El 10 se asocia tanto con la leche como con el cañón. Ambas imágenes valen para quien sueña con ellas.
Qué es el Cronicazo, la biblia de los apostadores
El Cronicazo funciona como la biblia de los apostadores y reúne distintas secciones con números para jugar.
La relación con la Quiniela es directa: cada imagen onírica se traduce en un número que el apostador puede elegir para su jugada.
Esta selección rige para toda la semana, así que los cuatro candidatos siguen vigentes aunque pasen los días.
Cómo jugar los números de los sueños en la Quiniela
Elegí el número que mejor conecte con tu propio sueño y llevalo a tu jugada de Quiniela.
Para ver el Cronicazo completo, con todas las secciones y los números de la semana, entrá a Números y Destino.