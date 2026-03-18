Loto Plus hoy: el pozo histórico que genera una "fiebre" de apuestas en todo el país, ¿de cuánto es?

Los seguidores de la quiniela viven una jornada de mucha tensión y esperanza. El Loto Plus pone en juego esta noche un capital que supera todos los registros previos de la institución.

Millones de personas registran sus boletas con el objetivo de lograr un golpe de suerte definitivo que cambie sus vidas para siempre.

La expectativa crece minuto a minuto en las agencias oficiales ante la posibilidad de que alguien gane el premio más grande de la historia del juego.

Un monto récord que sorprende a todos





Las autoridades competentes informan que el pozo estimado para este miércoles es de $29.205.000.000. Esta cifra marca un récord histórico para el Loto Plus y surge luego de que los premios principales queden vacantes en la jugada anterior.

Este juego, que depende de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, realiza sus sorteos dos veces por semana, los miércoles y los domingos por la noche.

La magnitud del dinero en danza genera que nuevos apostadores se sumen a la propuesta, atraídos por la recompensa acumulada.

El pozo millonario para el sorteo del Loto Plus esta noche.

Reglas y formas de participar





Quienes deseen probar suerte en este sorteo récord deben elegir seis números dentro de un rango que va desde el 00 hasta el 45. Además, los jugadores seleccionan un número extra, del 0 al 9, el cual funciona como un multiplicador de los premios en caso de acierto.

A diferencia de otros juegos como el Quini 6, el Loto Plus tiene un valor único de boleta de $3.000 para participar en todas las opciones disponibles. Esta característica simplifica la apuesta y permite que el público acceda a todas las modalidades con una sola inversión.

Las opciones para ganar esta noche





El sorteo de hoy incluye diversas formas de obtener un premio según la cantidad de números que coincidan con el bolillero. En las modalidades Tradicional y Match, existen ganadores a partir de los cuatro y hasta los seis aciertos.

Por su parte, la opción Desquite entrega el premio mayor únicamente a quienes logren la totalidad de los aciertos. Finalmente, el Sale o Sale garantiza ganadores entre aquellos que posean la mayor cantidad de números correctos en su boleta.