Lunes de Cronicazo: empezá la semana con las recomendaciones infalibles de la Gitana
Empieza otra semana y, a punto de comenzar un nuevo mes, no te podés perder las corazonadas de la Gitana del Cronicazo. Mirá las cifras para la quiniela.
Con el comienzo de una nueva semana, la Gitana del Cronicazo brinda todas las recomendaciones para que los apostadores puedan jugar "cómodos" a la quiniela.
Los números más atrasados y los más salidores están acá. Mirá la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" y el bloque que se encuentra junto a ella, ya que muestra una cifra de la suerte para cada signo del zodiaco.
Los resultados de loterías y quinielas se pueden verificar en loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.
Llegó el Cronicazo para empezar la semana "con todo" en la quiniela: ¿Cuáles son los candidatos de la Gitana?
El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "46". Lo acompañan el "28" como "El salvador", el "95" y el "03" como "Los posibles", y el "79" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "67".
Ella está acompañada del "18" como "La onda", del "61" como "Me juego" y del "32" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "80", el "04" y el "29". Los sueños sugieren el "11", el "85", el "44" y el "70" como las mejores opciones.
Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?
- Aries (del 21/3 al 20/4): "99".
- Tauro (del 21/4 al 22/5): "47".
- Géminis (del 23/5 al 21/6): "10".
- Cáncer (del 22/6 al 21/7): "76".
- Leo (del 22/7 al 21/8): "31".
- Virgo (del 22/8 al 22/9): "08".
- Libra (del 23/9 al 22/10): "59".
- Escorpio (del 23/10 al 21/11): "62".
- Sagitario (del 22/11 al 21/12): "83".
- Capricornio (del 22/12 al 20/1): "96".
- Acuario (del 21/1 al 19/2): "24".
- Piscis (del 20/2 al 20/3): "38".