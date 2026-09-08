Martes de Cronicazo con la Gitana: ¿Qué números son ideales para la quiniela de hoy?

Arrancá este martes 8 de septiembre con los pálpitos de la Gitana y renová tus esperanzas para ganar en las quinielas y loterías del día.

Revisá las combinaciones ganadoras junto al desglose de las cifras más atrasadas y las que más vienen saliendo según el Cronicazo.

Y como en cada jornada, no te pierdas el espacio exclusivo "Me lo dijo una Gitana", donde vas a encontrar el dígito de la suerte que los astros le deparan a tu signo zodiacal.

Los resultados de los juegos los podés ver en loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Martes de suerte con la Gitana del Cronicazo: los números para hoy



El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "41". Lo acompañan el "29" como "El salvador", el "00" y el "35" como "Los posibles", y el "74" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "80".

Ella está acompañada del "12" como "La onda", del "96" como "Me juego" y del "53" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "67", el "05" y el "78". Los sueños sugieren el "52", el "39", el "13" y el "98" como las mejores opciones.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?