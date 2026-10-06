Martes de Cronicazo con los candidatos de la Gitana: ¿Cuáles son los números para la quiniela?

Llegó un nuevo martes y la ilusión por acertar en los sorteos de la quiniela se renueva. La edición de hoy del Cronicazo reúne las combinaciones más tentadoras, los datos estadísticos clave y las predicciones infalibles para encarar las jugadas de la jornada.

En esta entrega especial, repasamos los números más demorados en las distintas plazas y las cifras con mayor salida en los bolilleros principales.

Con el análisis detallado de las tendencias recientes, cada apostador cuenta con una herramienta ideal para definir su pálpito y elegir su dígito favorito.

Además de las recomendaciones para la Quiniela de la Ciudad, la Bonaerense y las pizarras del interior, la guía incluye los pronósticos astrológicos y el significado de los sueños para no dejar nada al azar.

Los candidatos para la quiniela de hoy: ¿Qué recomienda la Gitana?





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "38". Lo acompañan el "41" como "El salvador", el "63" y el "22" como "Los posibles", y el "95" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "09".

Ella está acompañada del "52" como "La onda", del "74" como "Me juego" y del "17" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "80", el "16" y el "27". Los sueños sugieren el "66", el "10", el "05" y el "87" como las mejores opciones.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?



Aries (del 21/3 al 20/4): "78".

(del 21/3 al 20/4): "78". Tauro (del 21/4 al 22/5): "02".

(del 21/4 al 22/5): "02". Géminis (del 23/5 al 21/6): "61".

(del 23/5 al 21/6): "61". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "43".

(del 22/6 al 21/7): "43". Leo (del 22/7 al 21/8): "90".

(del 22/7 al 21/8): "90". Virgo (del 22/8 al 22/9): "57".

(del 22/8 al 22/9): "57". Libra (del 23/9 al 22/10): "36".

(del 23/9 al 22/10): "36". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "15".

(del 23/10 al 21/11): "15". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "84".

(del 22/11 al 21/12): "84". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "23".

(del 22/12 al 20/1): "23". Acuario (del 21/1 al 19/2): "99".

(del 21/1 al 19/2): "99". Piscis (del 20/2 al 20/3): "62".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este martes 6 de octubre





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "0796". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "2" con 28 sorteos; decena, el "0" con 24 sorteos; unidad, el "0" con 47 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "11" y el "27", mientras que los más salidores, el "22", el "14" y el "16".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "6" con 43 sorteos; decena, el "8" con 28 sorteos; unidad, el "1" con 32 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "61" y el "31". Los más salidores, el "29", el "95" y el "28".

El Cronicazo de este martes 6 de octubre.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "0" con 21 sorteos; decena, el "4" con 27 sorteos; unidad, el "6" con 33 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "67", el "92" y el "01".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "4" con 18 sorteos; decena, el "4" con 24 sorteos; unidad, el "4" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "05" y el "72", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "13".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "0" con 36 sorteos; decena, el "8" con 28 sorteos; unidad, el "7" con 14 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "88" y el "09". Los más salidores, el "75", el "07" y el "06".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "3" con 26 sorteos; decena, el "4" con 20 sorteos; unidad, el "1" con 27 sorteos. Los más atrasados son el "77", el "43" y el "96", y los más salidores, el "04", el "00" y el "14".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "0" con 33 sorteos; decena, el "7" con 16 sorteos; unidad, el "6" con 36 sorteos. Los más atrasados son el "06", el "03" y el "01", y los más salidores, el "44", el "58" y el "87".