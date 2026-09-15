Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 15 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
INFALIBLE

No apuestes sin antes ver el Cronicazo

Te acercamos el bolillero semanal para que sepas cuáles son los numeritos a los que tenés que jugarle y así llenarte los bolsillos de plata. ¡Ahora sí, corre a tu agencia amiga y llama! a la suerte!

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Como cada martes, Crónica te acerca una serie de pálpitos imposibles de no seguir. De esta manera, el Cronicazo se volvió infalible y repite todas las semanas.

Esta fija, sumada a otras como "Me lo dijo una Gitana", en esta jornada con el "17", mantienen una racha envidiable y no paran de salir en los diferentes sorteos del tablero.

También podes chequear en el Bolillero semanal, El Salvador, El Suplente, Los Posibles, Los Sueños sugieren, Tres para ganar y ¿De qué signo es?

En tanto, recordá que el Cronicazo hoy es el "32", y que con estos datitos vas a tentar a la Diosa de la Fortuna. Por último, completan el prónostico de la suerte La Onda "76", Me Juego, con el "81" y La Posta, "14".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo
No apuestes sin antes ver el Cronicazo
Esta nota habla de:
1
Santilli confirmó cuánto cobran los jubilados desde el 8 de octubre
ATENCIÓN

Santilli confirmó cuánto cobran los jubilados desde el 8 de octubre

2
Nueva semana, nuevo Cronicazo: los números de la suerte para la quiniela de este lunes
GUÍA

Nueva semana, nuevo Cronicazo: los números de la suerte para la quiniela de este lunes

3
Quién se va de "Gran Hermano" este lunes 14 de septiembre y no llega a la final, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano" este lunes 14 de septiembre y no llega a la final, según las encuestas

4
Detuvieron a un ex jugador de fútbol acusado de integrar una banda que saqueaba viviendas
ARRESTO

Detuvieron a un ex jugador de fútbol acusado de integrar una banda que saqueaba viviendas

5
¡Ups! Sufrió diarrea en plena montaña rusa y salpicó a 14 personas
REPUGNANTE

¡Ups! Sufrió diarrea en plena montaña rusa y salpicó a 14 personas

Últimas noticias de Cronicazo