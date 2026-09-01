Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 1 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
INFALIBLE

No apuestes sin antes ver el Cronicazo

Te acercamos el bolillero semanal para que sepas cuáles son los numeritos a los que tenés que jugarle y así llenarte los bolsillos de plata. ¡Ahora sí, corre a tu agencia amiga y llama! a la suerte!

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Como cada martes, Crónica te acerca una serie de pálpitos imposibles de no seguir. De esta manera, el Cronicazo se volvió infalible y repite todas las semanas.

Esta fija, sumada a otras como "Me lo dijo una Gitana", en esta jornada con el "67", mantienen una racha envidiable y no paran de salir en los diferentes sorteos del tablero.

También podes chequear en el Bolillero semanal, El Salvador, El Suplente, Los Posibles, Los Sueños sugieren, Tres para ganar y ¿De qué signo es?

En tanto, recordá que el Cronicazo hoy es el "75", y que con estos datitos vas a tentar a la Diosa de la Fortuna. Por último, completan el prónostico de la suerte La Onda "23", Me Juego, con el "14" y La Posta, "62".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo
Esta nota habla de:
1
Santilli y Pettovello cambian el bono de septiembre para jubilados
CLAVE

Santilli y Pettovello cambian el bono de septiembre para jubilados

2
Un maestro salvó a 1.643 alumnos de morir ahogados durante la inundación en Nepal: ¿Cómo lo hizo?
HÉROE

Un maestro salvó a 1.643 alumnos de morir ahogados durante la inundación en Nepal: ¿Cómo lo hizo?

3
El Gobierno oficializó el pago de un nuevo bono de $70.000 para jubilados y pensionados en septiembre
ANSES

El Gobierno oficializó el pago de un nuevo bono de $70.000 para jubilados y pensionados en septiembre

4
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 31 de agosto, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 31 de agosto, según las encuestas

5
El Gobierno confirmó qué jubilados y pensionados de ANSES se quedan sin el "extra" de $70.000 en septiembre 2026
CHAU BONO

El Gobierno confirmó qué jubilados y pensionados de ANSES se quedan sin el "extra" de $70.000 en septiembre 2026

Últimas noticias de Cronicazo