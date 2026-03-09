Más de 30 ganadores con el Quini 6: ¿Cuántos millones se repartieron y cómo quedó el pozo?

La suerte volvió a repartir alegrías en cada rincón del país tras el sorteo del Quini 6 de este domingo 8 de marzo. Aunque los pozos principales se hicieron los difíciles y quedaron vacantes, la modalidad "Siempre Sale" se encargó de demostrar por qué es la preferida de los apostadores: un verdadero "aluvión" de ganadores logró pellizcar una cifra millonaria que sirve para arrancar la semana con una sonrisa de oreja a oreja.

El bolillero de la Lotería de Santa Fe dejó mucha tela para cortar y, sobre todo, una montaña de "guita" acumulada para el próximo sorteo del Quini 6. Es que, al no registrarse ganadores con seis aciertos en las categorías centrales, el pozo total para el miércoles se puso "picante" y promete cambiarle la vida a cualquier laburante que tenga un pálpito certero.

La gran noticia de la jornada llegó de la mano del Siempre Sale. Con los números 14 - 16 - 19 - 25 - 28 - 36, hubo 35 ganadores en todo el país que acertaron cinco de estas seis cifras. Como el pozo a repartir superaba los $388.300.000, cada uno de estos afortunados se alzó con un premio de aproximadamente $11.094.285. Una cifra nada despreciable que, como dice el eslogan, "lo cambia todo".

Por su parte, las modalidades más importantes quedaron sin dueños para el primer premio, acumulando sus pozos de manera estrepitosa:

Tradicional Primer Sorteo: Los números fueron 00 - 06 - 10 - 13 - 21 - 37 . Quedó vacante.

La Segunda: Salieron el 01 - 04 - 06 - 18 - 27 - 34 . Tampoco hubo ganadores con seis aciertos.

Revancha: Las bolillas marcaron el 05 - 27 - 29 - 33 - 37 - 43. Sin ganadores, convirtiéndose en el pozo más deseado para la próxima edición.

Más allá de los pozos millonarios que quedaron vacantes, el último sorteo fue una verdadera fiesta de premios.

Todos los resultados del sorteo del Quini 6 del domingo 8 de marzo de 2026.

En el Tradicional, la suerte estuvo a punto de caramelo para un grupito de 19 afortunados que metieron cinco aciertos y, con el segundo premio, cada uno se alzó con la linda suma de $2.277.685,89. Además, el tercer premio de esta modalidad repartió su pozo de casi 13 "palos" entre 1.370 ganadores, quienes embolsaron $9.476,50 cada uno.

Luego, en La Segunda también quedó mucha más gente festejando, ya que el segundo premio tuvo 40 ganadores que, con cinco aciertos, se adjudicaron $1.081.900,80 por cabeza. Por su parte, el tercer premio de esta modalidad sumó 2.062 personas que adivinaron cuatro bolillas y cobraron $6.296,22.

Finalmente, el Premio Extra volvió a cumplir su función de "salvavidas" para muchísimos apostadores que combinaron los números de los distintos sorteos. Esta vez, el pozo de $155.000.000 se dividió entre 630 ganadores, lo que dejó a cada uno con un premio de $246.031,75.

El pozo acumulado del Quini 6 tras el sorteo del domingo 8 de marzo de 2026.

Se viene un miércoles de "super pozo" del Quini 6: $3.800 millones en juego

Si el domingo te quedaste con las ganas, el próximo miércoles 11 de marzo a las 21:15 tenés la revancha que estabas esperando. La Lotería de Santa Fe estima un pozo total que marea a cualquiera, con la modalidad Revancha como la gran estrella de la noche.

Aquí el detalle de los pozos individuales estimados:

Tradicional Primer Sorteo: $830.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $1.685.000.000

Siempre Sale: $300.000.000

Pozo Extra: $155.000.000

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para participar, solo tenés que acercarte a tu agencia de lotería amiga. El juego consiste en elegir 6 números al azar sobre un total de 46 (que van desde el 00 al 45 inclusive). Con esa misma boleta, por un valor de $3.000, participás de todas las modalidades.

Como "truco" de agencia, muchos apostadores experimentados sugieren no olvidarse de los números "bajos" (del 00 al 09), que este domingo aparecieron fuerte en el Tradicional y La Segunda. Otros prefieren las fechas de cumpleaños, pero recordá que el Quini 6 es azar puro y cualquier combinación puede ser la llave a convertirse en millonario.

No te cuelgues: tenés tiempo de hacer tu jugada hasta un rato antes del cierre de apuestas el mismo miércoles.



