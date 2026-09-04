¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo! Cerrá la semana con todos los números de la suerte

El Cronicazo de hoy, viernes, despide la semana a lo grande con todos los números para la Quiniela, con el objetivo de tentar a la "Diosa de la Suerte".

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo! El gran candidato, los pálpitos, las fijas, los demorados a la grande, los más atrasados, los más salidores, y "Me lo dijo una Gitana", acá.

Para contrastar las pizarras en directo y chequear las cabezas de cada turno, podés acceder directamente a los portales de loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Acá está el Cronicazo y los números recomendados por la Gitana

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "75". Lo acompañan el "51" como "El salvador", el "37" y el "90" como "Los posibles", y el "69" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "08".

Ella está acompañada del "23" como "La onda", del "14" como "Me juego" y del "62" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "93", el "16" y el "48". Los sueños sugieren el "04", el "27", el "86" y el "49" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "63".

Tauro (del 21/4 al 22/5): "87".

Géminis (del 23/5 al 21/6): "15".

Cáncer (del 22/6 al 21/7): "00".

Leo (del 22/7 al 21/8): "78".

Virgo (del 22/8 al 22/9): "44".

Libra (del 23/9 al 22/10): "91".

Escorpio (del 23/10 al 21/11): "26".

Sagitario (del 22/11 al 21/12): "32".

Capricornio (del 22/12 al 20/1): "58".

Acuario (del 21/1 al 19/2): "79".

Piscis (del 20/2 al 20/3): "17".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este viernes 4 de septiembre

"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "0156". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad: demorados a la grande: centena, el "5" con 49 sorteos; decena, el "6" con 20 sorteos; unidad, el "5" con 37 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "39", mientras que los más salidores son el "14", el "22" y el "16".

Quiniela Bonaerense: demorados a la grande: centena, el "1" con 21 sorteos; decena, el "9" con 11 sorteos; unidad, el "2" con 47 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "53" y el "30", mientras que los más salidores son el "95", el "01" y el "21".

Quiniela de Montevideo: demorados a la grande: centena, el "3" con 15 sorteos; decena, el "5" con 36 sorteos; unidad, el "6" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", mientras que los más salidores son el "67", el "01" y el "42".

Quiniela de Santa Fe: demorados a la grande: centena, el "9" con 41 sorteos; decena, el "9" con 27 sorteos; unidad, el "5" con 37 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "29" y el "62", mientras que los más salidores son el "15", el "79" y el "07".

Quiniela de Córdoba: demorados a la grande: centena, el "8" con 31 sorteos; decena, el "3" con 17 sorteos; unidad, el "0" con 36 sorteos. Los más atrasados son el "17", el "24" y el "28", mientras que los más salidores son el "52", el "75" y el "80".

Quiniela de Entre Ríos: demorados a la grande: centena, el "4" con 23 sorteos; decena, el "7" con 20 sorteos; unidad, el "5" con 20 sorteos. Los más atrasados son el "02", el "67" y el "74", mientras que los más salidores son el "00", el "04" y el "14".