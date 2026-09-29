Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 29 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
INFALIBLE

No apuestes sin antes ver el Cronicazo

Te acercamos el bolillero semanal para que sepas cuáles son los numeritos a los que tenés que jugarle y así llenarte los bolsillos de plata. ¡Ahora sí, corre a tu agencia amiga y llama! a la suerte!

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Como cada martes, Crónica te acerca una serie de pálpitos imposibles de no seguir. De esta manera, el Cronicazo se volvió infalible y repite todas las semanas.

Esta fija, sumada a otras como "Me lo dijo una Gitana", en esta jornada con el "59", mantienen una racha envidiable y no paran de salir en los diferentes sorteos del tablero.

También podes chequear en el Bolillero semanal, El Salvador, El Suplente, Los Posibles, Los Sueños sugieren, Tres para ganar y ¿De qué signo es?

En tanto, recordá que el Cronicazo hoy es el "14", y que con estos datitos vas a tentar a la Diosa de la Fortuna. Por último, completan el prónostico de la suerte La Onda "78", Me Juego, con el "51" y La Posta, "03".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo
Esta nota habla de:
1
Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio
MIRÁ

Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

2
El Gobierno cambia el feriado del 12 de octubre: ¿Cuál es la modificación clave?
DETALLES

El Gobierno cambia el feriado del 12 de octubre: ¿Cuál es la modificación clave?

3
El Gobierno confirmó el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados en octubre
ANSES

El Gobierno confirmó el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados en octubre

4
Pettovello y Milei confirmaron un beneficio que alivia el bolsillo de los jubilados
ENTERATE

Pettovello y Milei confirmaron un beneficio que alivia el bolsillo de los jubilados

5
La Luna llena golpea fuerte: estos son los 4 signos más afectados
PRÓXIMAS HORAS

La Luna llena golpea fuerte: estos son los 4 signos más afectados