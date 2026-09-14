Nueva semana, nuevo Cronicazo: los números de la suerte para la quiniela de este lunes

Comienza una nueva semana de sorteos oficiales en todo el país y los apostadores renuevan las expectativas para tentar a la suerte en la quiniela.

Con el objetivo de orientar a los seguidores más fieles antes de realizar cada jugada, la clásica guía de Números y Destino actualiza sus pronósticos clave para encarar los distintos turnos de la jornada.

Tras un fin de semana que dejó festejos y varios números salidores en las principales loterías oficiales, la sección del Cronicazo repasa las tendencias, las demoras más marcadas y las señales del zodiaco que se posicionan con mejores chances para este lunes 14 de septiembre.

Entre las opciones destacadas, el análisis incluye desde los "fijos" imperdibles hasta las combinaciones más buscadas por quienes persiguen el primer batacazo de la semana.

A continuación, la síntesis completa con los números que pisan fuerte para la jornada, la tabla de los sueños y los candidatos recomendados para multiplicar las oportunidades de ganar tanto en la Ciudad, la Provincia de Buenos Aires y las loterías del interior.

El Cronicazo para empezar la semana en la quiniela



El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "41". Lo acompañan el "29" como "El salvador", el "00" y el "35" como "Los posibles", y el "74" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "80".

Ella está acompañada del "12" como "La onda", del "96" como "Me juego" y del "53" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "67", el "05" y el "78". Los sueños sugieren el "52", el "39", el "13" y el "98" como las mejores opciones.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?