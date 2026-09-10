Nuevo Cronicazo para jugar a la quiniela: los números de la suerte según la Gitana

El Cronicazo llega este jueves 10 de septiembre con la guía definitiva de pronósticos para renovar las esperanzas y "dar en el blanco" en las distintas jugadas del día.

Te acercamos las mejores recomendaciones y el análisis de estadísticas. En esta edición vas a encontrar la cobertura completa de los números más atrasados y salidores de la quiniela.

Como es habitual, no podés dejar de consultar el apartado especial "Me lo dijo una Gitana", con la cifra predilecta para cada signo del zodiaco. Revisá las combinaciones clave y descubrí el dígito candidato.

Los resultados de los juegos los podés ver en loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Cronicazo de jueves: los números brindados por la Gitana para la quiniela



El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "41". Lo acompañan el "29" como "El salvador", el "00" y el "35" como "Los posibles", y el "74" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "80".

Ella está acompañada del "12" como "La onda", del "96" como "Me juego" y del "53" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "67", el "05" y el "78". Los sueños sugieren el "52", el "39", el "13" y el "98" como las mejores opciones.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?