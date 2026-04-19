Persevera y triunfarás: venció a la frustración y ganó un premio millonario en la lotería

Durante una década, jugar a la lotería fue para él una rutina más, una costumbre que mantuvo incluso en los momentos en los que parecía no dar resultados. A pesar de las derrotas y la frustración acumulada, nunca dejó de intentarlo, convencido de que en algún momento la suerte podía cambiar.

Y ese día finalmente llegó. Después de 10 años de insistir, su perseverancia tuvo recompensa y terminó llevándose un premio millonario que transformó por completo su realidad, convirtiendo una historia de esfuerzo y constancia en un golpe de suerte inesperado.

Ganó la lotería gracias a que nunca bajó los brazos

Ganó la lotería gracias a que nunca bajó los brazos

Esta es la historia de Dietrich Kilpatrick, un hombre de Dover que durante casi diez años mantuvo la misma rutina: comprar su boleto de Powerball en cada sorteo, sin salirse nunca de ese hábito. Con una vida marcada por el trabajo en el campo y ya retirado, nunca dejó de intentarlo, confiando en que en algún momento la suerte podía cambiar.

Como tantas otras veces, compró un boleto de selección automática en una tienda de su zona, sin imaginar que ese sería distinto. Cuando revisó los números, se dio cuenta de que coincidían todos y no podía creer lo que estaba viendo. Ese instante, cargado de sorpresa y emoción, fue el que terminó confirmando que su constancia finalmente había dado resultado.

El premio inicial era de un millón de dólares, pero terminó duplicándose a dos millones gracias al multiplicador. Luego de realizar los trámites y descontar los impuestos correspondientes, se llevó más de 1,4 millones de dólares, una cifra que cambió por completo su presente.

A pesar del monto, su reacción fue bastante simple y cercana. Lejos de pensar en grandes lujos, decidió destinar el dinero a mejorar su casa y hacer donaciones a su iglesia, manteniendo el mismo perfil tranquilo que lo acompañó durante todos esos años.

Lo que empezó como una costumbre más terminó convirtiéndose en un giro inesperado en su vida, demostrando que, a veces, la perseverancia puede encontrar su recompensa cuando menos se la espera.