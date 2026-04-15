Poceada de Corrientes: dos ganadoras se repartieron un pozo histórico de casi $200 millones

Un premio millonario volvió a captar la atención de miles de apostadores, con un resultado que sorprendió por su magnitud y por la coincidencia entre los ganadores.

Esto es lo que sucedió en el último sorteo de la quiniela poceada de Corrientes, que terminó con dos jugadas acertadas y un pozo acumulado que finalmente fue repartido.

Tras semanas sin ganadores, el pozo acumulado finalmente encontró dueñas.

Quiniela: dos ganadoras se llevaron un premio histórico en Corrientes





Un nuevo golpe de suerte tuvo lugar en la provincia de Corrientes, donde dos apostadoras lograron quedarse con uno de los premios más importantes de la Poceada en lo que va del año.

El resultado se dio en el sorteo realizado el jueves 9 de abril por la noche, cuando ambas coincidieron en los cinco números necesarios para acceder al pozo principal.

De acuerdo a la información difundida por la Lotería Correntina, cada una de las ganadoras obtuvo un premio de $99.464.928, lo que implicó un reparto total cercano a los $200 millones en la categoría mayor.

El sorteo dejó uno de los premios más altos de los últimos meses en la provincia.

Las jugadas que resultaron premiadas fueron realizadas en distintos puntos de la capital provincial. Uno de los tickets se registró en la Agencia N° 839, con la combinación 01 - 14 - 16 - 21 - 25.

El otro fue vendido en la Agencia N° 647, cuyos números fueron 11 - 14 - 16 - 21 - 26. Si bien las secuencias no fueron idénticas, compartieron la mayoría de las cifras, lo que permitió que ambas apuestas accedieran al premio mayor.

El pozo millonario se dividió en dos premios de alto impacto.

En relación al dinero que finalmente recibirán, es importante considerar que los premios de juegos de azar en Argentina están sujetos a retenciones impositivas que pueden rondar el 31%.

De esta manera, cada una terminaría recibiendo una cifra aproximada de $68 millones netos, una suma igualmente significativa que marca el impacto de este tipo de aciertos.

Por su parte, las agencias que emitieron los tickets también resultan beneficiadas. Habitualmente, perciben una comisión que se ubica entre el 1% y el 2% del total del premio. En este caso, se trata de cifras significativas, teniendo en cuenta el volumen del pozo distribuido.

El resultado no solo generó sorpresa, sino que también volvió a poner en primer plano a este juego, que continúa siendo uno de los más elegidos en la región por quienes buscan una oportunidad de cambiar su situación económica con una apuesta accesible.