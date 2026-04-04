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Sábado, 4 de abril de 2026

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Pozo récord en el Quini 6: continúa vacante y asciende a $4.750 millones

Con una cifra millonaria en juego, el sorteo 3362 despierta ilusión y reaviva el sueño de cambiar el futuro. Conocé el horario y el límite para hacer tu apuesta.

MBurczynsky

Con cada sorteo del Quini 6, la expectativa crece y miles de apostadores vuelven a ilusionarse con la posibilidad de cambiar su vida de un momento a otro

 El pozo acumulado para el próximo sorteo vuelve a ser protagonista, con una cifra que supera los $4.750 millones y alimenta el entusiasmo de quienes buscan acertar los números ganadores. 

&nbsp;La expectativa crece con cada sorteo y el premio millonario vuelve a estar en el centro de todas las miradas.&nbsp;
 La expectativa crece con cada sorteo y el premio millonario vuelve a estar en el centro de todas las miradas. 

Quini 6 sin ganadores: el pozo ya alcanza los $4.750 millones para el domingo 

El sorteo del Quini 6 del miércoles 1 de abril dejó un resultado que volvió a despertar la ilusión de miles de jugadores: no hubo ganadores con seis aciertos en ninguna de sus modalidades principales. 

En el detalle se puede confirmar que en el Tradicional Primer Sorteo salieron el 08, 16, 20, 21, 30 y 41 y en La Segunda los números protagonistas fueron 00, 06, 12, 24, 40 y 43

En tanto, la modalidad Revancha arrojó el 03, 16, 35, 39, 44 y 45. Por su parte, en el Siempre Sale se registraron los números 03, 10, 12, 19, 32 y 36.

Este inesperado resultado provocó que el pozo acumulado continúe creciendo y alcance cifras realmente impactantes de cara al próximo concurso. 

El pozo acumulado sigue creciendo y alcanzó cifras impactantes de cara al próximo concurso.&nbsp;
El pozo acumulado sigue creciendo y alcanzó cifras impactantes de cara al próximo concurso. 

Todas las miradas están puestas en el próximo sorteo, que se realizará el domingo 5 de abril a las 21:15. El nuevo concurso, que corresponde a la edición 3362, contará con un pozo estimado de $4.750 millones, una cifra que lo posiciona entre los más atractivos de los últimos tiempos.

El monto total se distribuirá en distintas modalidades. El Tradicional Primer Sorteo y La Segunda contarán cada uno con $1.730.000.000. Por su parte, la Revancha tendrá un pozo de $800.000.000, mientras que el Siempre Sale pondrá en juego $335.000.000. A esto se suma el Sorteo Extra, con $155.000.000.

El sorteo podrá seguirse en vivo a través de distintos medios como Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 de Paraná y el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe. De esta manera, los apostadores podrán conocer los resultados en tiempo real.

&nbsp;El pozo acumulado sigue creciendo y alcanza una cifra millonaria que ilusiona a los jugadores de todo el país.&nbsp;
 El pozo acumulado sigue creciendo y alcanza una cifra millonaria que ilusiona a los jugadores de todo el país. 

Quienes deseen participar pueden adquirir sus boletas en agencias oficiales de todo el país. El valor de la jugada es de $3.000, incluyendo las distintas modalidades del juego. 

Es importante tener en cuenta que la venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 horas, aunque este horario puede variar según la jurisdicción.

En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45. Con un pozo en constante crecimiento, la expectativa sigue en aumento y la ilusión de cambiar de vida en un solo sorteo vuelve a estar más vigente que nunca.

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