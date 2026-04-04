Pozo récord en el Quini 6: continúa vacante y asciende a $4.750 millones
Con una cifra millonaria en juego, el sorteo 3362 despierta ilusión y reaviva el sueño de cambiar el futuro. Conocé el horario y el límite para hacer tu apuesta.
Con cada sorteo del Quini 6, la expectativa crece y miles de apostadores vuelven a ilusionarse con la posibilidad de cambiar su vida de un momento a otro.
El pozo acumulado para el próximo sorteo vuelve a ser protagonista, con una cifra que supera los $4.750 millones y alimenta el entusiasmo de quienes buscan acertar los números ganadores.
Quini 6 sin ganadores: el pozo ya alcanza los $4.750 millones para el domingo
El sorteo del Quini 6 del miércoles 1 de abril dejó un resultado que volvió a despertar la ilusión de miles de jugadores: no hubo ganadores con seis aciertos en ninguna de sus modalidades principales.
En el detalle se puede confirmar que en el Tradicional Primer Sorteo salieron el 08, 16, 20, 21, 30 y 41 y en La Segunda los números protagonistas fueron 00, 06, 12, 24, 40 y 43.
En tanto, la modalidad Revancha arrojó el 03, 16, 35, 39, 44 y 45. Por su parte, en el Siempre Sale se registraron los números 03, 10, 12, 19, 32 y 36.
Este inesperado resultado provocó que el pozo acumulado continúe creciendo y alcance cifras realmente impactantes de cara al próximo concurso.
Todas las miradas están puestas en el próximo sorteo, que se realizará el domingo 5 de abril a las 21:15. El nuevo concurso, que corresponde a la edición 3362, contará con un pozo estimado de $4.750 millones, una cifra que lo posiciona entre los más atractivos de los últimos tiempos.
El monto total se distribuirá en distintas modalidades. El Tradicional Primer Sorteo y La Segunda contarán cada uno con $1.730.000.000. Por su parte, la Revancha tendrá un pozo de $800.000.000, mientras que el Siempre Sale pondrá en juego $335.000.000. A esto se suma el Sorteo Extra, con $155.000.000.
El sorteo podrá seguirse en vivo a través de distintos medios como Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 de Paraná y el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe. De esta manera, los apostadores podrán conocer los resultados en tiempo real.
Quienes deseen participar pueden adquirir sus boletas en agencias oficiales de todo el país. El valor de la jugada es de $3.000, incluyendo las distintas modalidades del juego.
Es importante tener en cuenta que la venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 horas, aunque este horario puede variar según la jurisdicción.
En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45. Con un pozo en constante crecimiento, la expectativa sigue en aumento y la ilusión de cambiar de vida en un solo sorteo vuelve a estar más vigente que nunca.