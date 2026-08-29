Probá tu suerte con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos de la Gitana para este "finde"?

Con el comienzo del fin de semana, muchos apostadores están interesados en probar su fortuna en la quiniela. Por eso, llegó el Cronicazo con las mejores recomendaciones de la Gitana para este sábado 29 de agosto.

Los números más demorados, los más atrasados y los más salidores están acá, así como la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" y el bloque que señala cuál es la cifra de la suerte según tu signo del zodiaco.

Para terminar, no dudes en ver los resultados de loterías y quinielas en loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Fin de semana de suerte con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos de la Gitana para jugar a la quiniela?





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "46". Lo acompañan el "28" como "El salvador", el "95" y el "03" como "Los posibles", y el "79" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "67".

Ella está acompañada del "18" como "La onda", del "61" como "Me juego" y del "32" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "80", el "04" y el "29". Los sueños sugieren el "11", el "85", el "44" y el "70" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?



Aries (del 21/3 al 20/4): "99".

(del 21/3 al 20/4): "99". Tauro (del 21/4 al 22/5): "47".

(del 21/4 al 22/5): "47". Géminis (del 23/5 al 21/6): "10".

(del 23/5 al 21/6): "10". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "76".

(del 22/6 al 21/7): "76". Leo (del 22/7 al 21/8): "31".

(del 22/7 al 21/8): "31". Virgo (del 22/8 al 22/9): "08".

(del 22/8 al 22/9): "08". Libra (del 23/9 al 22/10): "59".

(del 23/9 al 22/10): "59". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "62".

(del 23/10 al 21/11): "62". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "83".

(del 22/11 al 21/12): "83". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "96".

(del 22/12 al 20/1): "96". Acuario (del 21/1 al 19/2): "24".

(del 21/1 al 19/2): "24". Piscis (del 20/2 al 20/3): "38".





No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 29 de agosto





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "0156". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "0" con 27 sorteos; decena, el "4" con 20 sorteos; unidad, el "9" con 21 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "39", mientras que los más salidores, el "14", el "22" y el "16".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "9" con 36 sorteos; decena, el "7" con 26 sorteos; unidad, el "5" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "80", el "24" y el "67". Los más salidores, el "95", el "01" y el "21".

El Cronicazo de este sábado 29 de agosto.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "2" con 32 sorteos; decena, el "5" con 27 sorteos; unidad, el "4" con 19 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "67", el "01" y el "42".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "5" con 26 sorteos; decena, el "2" con 16 sorteos; unidad, el "1" con 35 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "29" y el "62", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "39".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "2" con 26 sorteos; decena, el "6" con 51 sorteos; unidad, el "7" con 18 sorteos. Los más atrasados son el "17", el "45" y el "49". Los más salidores, el "80", el "50" y el "52".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "3" con 30 sorteos; decena, el "7" con 48 sorteos; unidad, el "8" con 65 sorteos. Los más atrasados son el "02", el "67" y el "18", y los más salidores, el "04", el "00" y el "48".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "6" con 33 sorteos; decena, el "9" con 36 sorteos; unidad, el "8" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "05", el "21" y el "53", y los más salidores, el "44", el "58" y el "87".