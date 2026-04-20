Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 20 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
MIRÁ

Pronóstico confirmado: ¿Hasta cuándo llueve en Buenos Aires?

La semana arrancó con lluvias y tormentas, pero el pronóstico anticipó una mejora con temperaturas agradables.

Nicolás Blanco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un inicio de semana inestable en el clima en Buenos Aires, con lluvias y tormentas durante los primeros días, seguido por una mejora marcada y varios días consecutivos de buen tiempo.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires tendrá dos etapas bien definidas: primero precipitaciones y luego jornadas soleadas con temperaturas más bajas.

Lluvias hasta el martes y después mejora con sol y mínimas más bajas

El lunes 20 se presentará con lluvias y tormentas durante gran parte del día, con probabilidad de precipitaciones entre 40 y 70 por ciento. La temperatura irá de 19 a 23 grados.

El martes 21 continuará la inestabilidad. Se esperan lluvias durante la mañana, la tarde y la noche, con probabilidades que oscilarán entre 10 y 70 por ciento. La mínima será de 19 grados y la máxima de 23 grados.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires tendrá dos etapas bien definidas: primero precipitaciones y luego jornadas soleadas con temperaturas más bajas.Lluvias hasta el martes y después mejora con sol y mínimas más bajasEl lunes 20 se presentará con lluvias y tormentas durante gran parte del día, con probabilidad de precipitaciones entre 40 y 70 por ciento. La temperatura irá de 19 a 23 grados.El martes 21 continuará la inestabilidad. Se esperan lluvias durante la mañana, la tarde y la noche, con probabilidades que oscilarán entre 10 y 70 por ciento. La mínima será de 19 grados y la máxima de 23 grados.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El clima para esta semana.&nbsp;
El clima para esta semana. 

El miércoles 22 cambiará el panorama. El cielo estará despejado y no se esperan lluvias. La temperatura bajará, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados.

El jueves 23 seguirá estable, con cielo soleado y temperaturas entre 13 y 23 grados.

El viernes 24 continuará el buen tiempo, con mínima de 15 grados y máxima de 23 grados.

El sábado 25 mantendrá condiciones similares, con temperaturas entre 15 y 23 grados y cielo mayormente despejado.

El domingo 26 cerrará el período con un leve descenso térmico. La mínima será de 13 grados y la máxima de 19 grados, con cielo algo nublado.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
El cura DJ Guilherme Peixoto homenajeó al papa Francisco con un show multitudinario en Plaza de Mayo
shows

El cura DJ Guilherme Peixoto homenajeó al papa Francisco con un show multitudinario en Plaza de Mayo

5
"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano
Noticias

"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano

Últimas noticias de Pronóstico