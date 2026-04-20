Pronóstico confirmado: ¿Hasta cuándo llueve en Buenos Aires?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un inicio de semana inestable en el clima en Buenos Aires, con lluvias y tormentas durante los primeros días, seguido por una mejora marcada y varios días consecutivos de buen tiempo.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires tendrá dos etapas bien definidas: primero precipitaciones y luego jornadas soleadas con temperaturas más bajas.

Lluvias hasta el martes y después mejora con sol y mínimas más bajas

El lunes 20 se presentará con lluvias y tormentas durante gran parte del día, con probabilidad de precipitaciones entre 40 y 70 por ciento. La temperatura irá de 19 a 23 grados.

El martes 21 continuará la inestabilidad. Se esperan lluvias durante la mañana, la tarde y la noche, con probabilidades que oscilarán entre 10 y 70 por ciento. La mínima será de 19 grados y la máxima de 23 grados.

El clima para esta semana.

El miércoles 22 cambiará el panorama. El cielo estará despejado y no se esperan lluvias. La temperatura bajará, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados.

El jueves 23 seguirá estable, con cielo soleado y temperaturas entre 13 y 23 grados.

El viernes 24 continuará el buen tiempo, con mínima de 15 grados y máxima de 23 grados.

El sábado 25 mantendrá condiciones similares, con temperaturas entre 15 y 23 grados y cielo mayormente despejado.

El domingo 26 cerrará el período con un leve descenso térmico. La mínima será de 13 grados y la máxima de 19 grados, con cielo algo nublado.