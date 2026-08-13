Qué números jugar en la Quiniela, según las efemérides de esta semana
El nacimiento de un ídolo del rock, la despedida de un campeón del mundo, una hazaña goleadora en Boca y el adiós al Libertador dejan sus números para probar suerte.
Esta semana el calendario repasa nacimientos, despedidas y hazañas deportivas que marcaron la cultura y la historia argentina. Entre el 11 y el 17 de agosto, cinco efemérides conviven en pocos días y ofrecen una alternativa más para quienes eligen sus números en la Quiniela siguiendo el almanaque en lugar de la estadística pura.
Repasamos, fecha por fecha, qué efemérides se cumplen hoy y en los próximos días, y qué números dejan disponibles.
11 de agosto: el nacimiento de Gustavo Cerati
Un 11 de agosto, pero de 1959, nació Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo y una de las figuras más influyentes del rock en español. Se cumplen 67 años de su nacimiento y su obra sigue vigente entre distintas generaciones de músicos y oyentes.
Su legado como compositor y guitarrista marcó a toda una época y continúa siendo una referencia obligada para el rock latinoamericano.
12 de agosto: el adiós al Tata Brown
El 12 de agosto de 2019 murió José Luis "Tata" Brown, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986, a los 62 años. Se cumplen 7 años de su partida.
El histórico defensor quedó en la memoria futbolera por el gol que abrió el camino hacia el título en la final ante Alemania y por su extensa trayectoria en Estudiantes de La Plata.
13 de agosto: Martín Palermo y la Libertadores de San Lorenzo
Un 13 de agosto, pero de 2008, Martín Palermo convirtió su gol número 194 con la camiseta de Boca e igualó el histórico récord de Francisco Varallo. Se cumplen 18 años de aquella marca.
La misma fecha, pero de 2014, tiene otro significado para el fútbol argentino: ese día San Lorenzo se consagró campeón de la Copa Libertadores al vencer a Nacional de Paraguay. Se cumplen 12 años de un logro histórico para el Ciclón.
17 de agosto: el aniversario de la muerte de San Martín
El 17 de agosto de 1850 murió el general José de San Martín, a los 72 años. Se rememoran 176 años del fallecimiento del Libertador, una de las fechas más recordadas del calendario patrio.
Cada año, distintos actos y homenajes repasan su legado en la independencia de Argentina, Chile y Perú.
Los números para jugar a la Quiniela esta semana
A partir de estas efemérides, estos son los números que quedan disponibles para armar la jugada:
- 11: día del nacimiento de Cerati.
- 12: día de la muerte del Tata Brown.
- 13: día del gol 194 de Palermo y de la Libertadores de San Lorenzo.
- 17: día de la muerte de San Martín.
- 62: edad del Tata Brown al morir.
- 72: edad de San Martín al morir.
- 194: gol con el que Palermo igualó a Varallo.
- 67, 7, 18, 12 y 176: cantidad de años que se cumplen de cada hecho.
Cada apostador puede combinarlos según su propia cábala: el día del mes, la edad de la figura homenajeada o directamente la cantidad de aniversarios que se cumplen en estos días.