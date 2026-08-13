Qué números jugar en la Quiniela, según las efemérides de esta semana

Esta semana el calendario repasa nacimientos, despedidas y hazañas deportivas que marcaron la cultura y la historia argentina. Entre el 11 y el 17 de agosto, cinco efemérides conviven en pocos días y ofrecen una alternativa más para quienes eligen sus números en la Quiniela siguiendo el almanaque en lugar de la estadística pura.

Repasamos, fecha por fecha, qué efemérides se cumplen hoy y en los próximos días, y qué números dejan disponibles.

11 de agosto: el nacimiento de Gustavo Cerati

Un 11 de agosto, pero de 1959, nació Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo y una de las figuras más influyentes del rock en español. Se cumplen 67 años de su nacimiento y su obra sigue vigente entre distintas generaciones de músicos y oyentes.

Su legado como compositor y guitarrista marcó a toda una época y continúa siendo una referencia obligada para el rock latinoamericano.

12 de agosto: el adiós al Tata Brown

El 12 de agosto de 2019 murió José Luis "Tata" Brown, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986, a los 62 años. Se cumplen 7 años de su partida.

El histórico defensor quedó en la memoria futbolera por el gol que abrió el camino hacia el título en la final ante Alemania y por su extensa trayectoria en Estudiantes de La Plata.

13 de agosto: Martín Palermo y la Libertadores de San Lorenzo

Un 13 de agosto, pero de 2008, Martín Palermo convirtió su gol número 194 con la camiseta de Boca e igualó el histórico récord de Francisco Varallo. Se cumplen 18 años de aquella marca.

La misma fecha, pero de 2014, tiene otro significado para el fútbol argentino: ese día San Lorenzo se consagró campeón de la Copa Libertadores al vencer a Nacional de Paraguay. Se cumplen 12 años de un logro histórico para el Ciclón.

17 de agosto: el aniversario de la muerte de San Martín

El 17 de agosto de 1850 murió el general José de San Martín, a los 72 años. Se rememoran 176 años del fallecimiento del Libertador, una de las fechas más recordadas del calendario patrio.

Cada año, distintos actos y homenajes repasan su legado en la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Los números para jugar a la Quiniela esta semana

A partir de estas efemérides, estos son los números que quedan disponibles para armar la jugada:

11 : día del nacimiento de Cerati.

: día del nacimiento de Cerati. 12 : día de la muerte del Tata Brown.

: día de la muerte del Tata Brown. 13 : día del gol 194 de Palermo y de la Libertadores de San Lorenzo.

: día del gol 194 de Palermo y de la Libertadores de San Lorenzo. 17 : día de la muerte de San Martín.

: día de la muerte de San Martín. 62 : edad del Tata Brown al morir.

: edad del Tata Brown al morir. 72 : edad de San Martín al morir.

: edad de San Martín al morir. 194 : gol con el que Palermo igualó a Varallo.

: gol con el que Palermo igualó a Varallo. 67, 7, 18, 12 y 176: cantidad de años que se cumplen de cada hecho.



Cada apostador puede combinarlos según su propia cábala: el día del mes, la edad de la figura homenajeada o directamente la cantidad de aniversarios que se cumplen en estos días.