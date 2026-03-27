Quini 6: apostador ganó $266 millones y paralizó a un pueblo de 34 mil habitantes

Un apostador de una pequeña localidad del interior del país ganó más de $266 millones en el Quini 6. El cupón ganador corresponde a la modalidad Siempre Sale.

El ticket ganador fue vendido en la localidad de Esquina, en Corrientes, más precisamente en la Agencia Oficial Nº 351, en la esquina de Santa Rita y Mitre.

El ganador tiene 10 días desde el sorteo para reclamar el premio. El trámite no se hace en la agencia, sino en la ciudad de Corrientes, aunque desde el local pueden dar asesoramiento a quien lo necesite.

La ciudad celebra, pero el ganador del Quini 6 aún no aparece

Cecilia, una de las responsables de la agencia, dialogó con el medio local "Actualidad Esquina" y contó que la noticia generó una fuerte movilización apenas se conocieron los resultados del sorteo.

Esta es la afortunada agencia.

"Estamos súper contentos, muy felices. La agencia trabaja desde 1989 y esto es una alegría enorme", señaló, al tiempo que destacó que se trata del premio más importante que entregaron en su historia.

Según explicaron, si bien en otras ocasiones hubo ganadores con cinco aciertos o premios en juegos como Loto o Poceada, nunca habían registrado un monto de esta magnitud.

Por el momento, el dato que mantiene en vilo a todos es que el ganador aún no se presentó. Desde la agencia aclararon que no es obligatorio acercarse al local, ya que el trámite debe realizarse en la ciudad de Corrientes, aunque sí pueden brindar asesoramiento.

Además, recordaron que existe un plazo de diez días para reclamar el premio, por lo que recomendaron a todos los apostadores revisar sus tickets.

Cómo fue el millonario sorteo del Quini 6

Mientras los pozos principales de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha volvieron a quedar vacantes, el sorteo n.º 3359 del Quini 6 consagró a un único ganador en la categoría "Siempre Sale" con un premio multimillonario, quien no olvidará la noche del miércoles 25 de marzo.

El premio se quedó en Esquina, Corrientes.

Este afortunado apostador del Quini 6 logró los seis aciertos necesarios al elegir los números 03 - 10 - 18 - 27 - 33 - 39. Como resultado, se adjudicó la suma total de $266.295.924,00, sin descontar los impuestos al juego.

A pesar de la falta de ganadores con seis aciertos en los sorteos iniciales del Quini 6, miles de personas en todo el país capturaron premios en las categorías secundarias.

Tradicional: Los números fueron 10 - 13 - 18 - 28 - 34 - 37 . El primer premio quedó vacante, pero hubo 19 ganadores con 5 aciertos que cobraron $1.561.518,00 cada uno, y 831 apostadores con 4 aciertos que percibieron $10.710,77 .

La Segunda del Quini: Salieron el 11 - 23 - 27 - 36 - 40 - 42. Sin ganadores en el primer premio, se registraron 18 personas con 5 aciertos ($1.648.269,00 c/u) y 1.059 con 4 aciertos ($8.404,77 c/u).

Revancha: Los números favorecidos fueron 12 - 27 - 28 - 29 - 36 - 42 . Esta modalidad no registró ganadores con seis aciertos, por lo que su pozo se acumula íntegramente para la próxima edición.

Premio Extra: Un total de 1.458 apostadores acertaron los números de esta categoría, llevándose un premio de $106.310,01 cada uno.

Cuándo será el próximo sorteo del Quini 6

La Lotería de Santa Fe anunció que para el sorteo del próximo domingo 29 de marzo a las 21:15, el monto total en juego será de $6.750.000.000.

El pozo del próximo sorteo.

El detalle de los pozos individuales estimados es el siguiente: