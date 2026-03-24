Quini 6: el monto millonario que se pone en juego este miércoles 25 de marzo

El Quini 6 vuelve a concentrar la atención de miles de personas con una nueva edición que promete cifras impactantes y renueva la expectativa en todo el país.

Con un importante pozo acumulado que supera los cinco mil millones, la próxima cita del miércoles 25 de marzo se perfila como una de las más atractivas de las últimas semanas.

El pozo acumulado crece tras varios sorteos sin ganadores en las principales modalidades.

Quini 6: el premio que puede cambiar vidas este miércoles 25 de marzo

El Quini 6 vuelve a captar la atención a nivel nacional con una nueva edición que promete cifras impactantes. De hecho, la magnitud del premio volció a despertar la expectativa de miles de apostadores en todo el país.

Según lo informado, el sorteo número 3358 se realizará el miércoles 25 de marzo de 2026 en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe y tendrá un pozo estimado que alcanza los $5.850.000.000.

Como es habitual, el evento se llevará a cabo bajo la supervisión de un escribano público, garantizando la transparencia del proceso, y será transmitido en vivo a través de diferentes plataformas.

El pozo acumulado crece tras varios sorteos sin ganadores en las principales modalidades.

El crecimiento del pozo responde directamente a los resultados de los últimos sorteos, en los que no se registraron ganadores con seis aciertos en las principales categorías.

Esta situación permitió que los fondos se acumularan progresivamente, dando lugar a una cifra multimillonaria que podría cambiar la vida de quienes logren acertar la combinación completa.

En cuanto al costo de participación, el valor base para jugar incluye el Primer Sorteo y La Segunda, con un precio de $1.500. A esto se pueden sumar las opciones adicionales como Revancha y Siempre Sale, cada una con un costo de $500.

De esta manera, una apuesta completa asciende a $2.500, lo que mantiene al juego como una alternativa accesible frente a los montos que ofrece.

El sorteo número 3358 tendrá lugar en la Lotería de la provincia de Santa Fe y promete captar la atención de miles de participantes

En el sorteo anterior, realizado el domingo 22 de marzo, ninguna de las modalidades principales tuvo ganadores. En la categoría Tradicional, los números extraídos fueron 34, 03, 22, 18, 26 y 44. En La Segunda, salieron el 01, 14, 28, 36, 17 y 20, mientras que en la Revancha los números fueron 41, 36, 43, 33, 05 y 12.

Por su parte, la modalidad "Siempre Sale" sí arrojó resultados positivos. En esta ocasión, 11 apostadores lograron cinco aciertos y se repartieron un total de $34.966.440,82, cumpliendo con el objetivo de distribuir premios incluso cuando no hay coincidencias totales.