Quini 6: misterio en una ciudad de 46.000 habitantes por los dos ganadores de $700 millones

La ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, se encuentra conmocionada tras un episodio tan llamativo como inusual en el mundo de los juegos de azar. El último sorteo del Quini 6 puso a esta localidad en el centro de la escena nacional luego de que se confirmara que dos apostadores locales ganaron el pozo de la modalidad "La Segunda" con boletas exactamente iguales, jugadas en la misma agencia. Además, otro jugador de la localidad correntina de Virasoro fue el tercer afortunado.

El impactante hecho que ocurrió con los dos ganadores del Quini 6 del mismo pueblo desafía las probabilidades estadísticas y ocurrió en el local ubicado sobre la calle Simón de Iriondo al 2900. La coincidencia no radica solo en la obtención del premio, sino en la elección idéntica de los números y el lugar de la apuesta, lo que ha despertado un fuerte interés y todo tipo de especulaciones entre los habitantes.

Carolina, responsable de la agencia donde se vendieron ambos tickets, no ocultó su asombro ante lo ocurrido. "Creo que nunca pasó que haya sucedido esta coincidencia de dos ganadores en una misma agencia con las mismas boletas", expresó en diálogo con RTS Medios y recordó que los números favorecidos fueron el 03, 08, 17, 18, 32 y 42.

La situación resulta extremadamente poco frecuente. Si bien es posible que dos personas elijan la misma combinación de números, que ambos realicen la jugada en el mismo comercio y para el mismo sorteo es lo que desconcierta incluso a los más experimentados en el rubro.

"Nunca vi que alguien juegue el mismo día dos boletas iguales", remarcó la agenciera, quien baraja distintas hipótesis sobre cómo pudo haberse dado tal situación, aunque por ahora todo queda en el terreno de las conjeturas. Una posibilidad sería que son familiares que siempre apuestan los mismos números y no se avisaron de la compra del ticket.

Dos jugadas del Quini 6 realizadas en la misma agencia se repartieron el pozo de La Segunda que acumulaba 700 millones.

Según los datos del Censo Nacional 2022 realizado por el INDEC, Esperanza cuenta con 46.753 habitantes. En una comunidad de estas dimensiones, la noticia de que dos "vecinos" se alzaron con más de $700 millones cada uno (antes de impuestos) alteró la rutina diaria.

Pese al revuelo, el misterio sobre la identidad de los beneficiarios se mantiene bajo un estricto protocolo de reserva. Hasta el momento, los ganadores no se han presentado en la agencia, una conducta habitual en casos de premios de tal magnitud para resguardar la seguridad y privacidad de los apostadores.

Como bien se informó, los tres afortunados de la noche del domingo verán una reducción de casi $200 millones en su premio final debido a estas cargas tributarias. A continuación, el detalle de las cifras por cada ganador:

Premio Bruto Individual: $713.630.458,80.

$713.630.458,80. Base imponible (90% del premio): $642.267.412,92.

$642.267.412,92. Deducción por impuestos (31% de la base): $199.102.898,01.

$199.102.898,01. Monto neto a cobrar: $514.527.560,79.

Todos los resultados del último sorteo del Quini 6

A diferencia de "La Segunda", los premios mayores del Tradicional y el Revancha no registraron ganadores con seis aciertos, acumulando sus pozos para la próxima edición. Estos fueron los números sorteados:

Tradicional: 01 - 14 - 33 - 38 - 41 - 44.

01 - 14 - 33 - 38 - 41 - 44. La Segunda: 03 - 08 - 17 - 18 - 32 - 42.

03 - 08 - 17 - 18 - 32 - 42. Revancha: 13 - 19 - 22 - 25 - 40 - 41.

13 - 19 - 22 - 25 - 40 - 41. Siempre Sale: 05 - 08 - 14 - 22 - 26 - 36.

En la modalidad Siempre Sale, un total de 119 apostadores en todo el país lograron cinco aciertos, repartiéndose un pozo de $382.335.714. Cada uno de estos ganadores percibirá un premio de $3.212.905,16. Finalmente, el Premio Extra benefició a 4.008 jugadores, quienes cobrarán $38.672,65 cada uno.



