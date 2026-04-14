Quini 6: pozo récord de $5.650 millones este miércoles

La ilusión de salvarse para siempre estalla este miércoles 15 de abril. El próximo sorteo del Quini 6, el número 3365, pondrá en juego una cifra demencial de $5.650.000.000 en la sede oficial de la Lotería de Santa Fe.

El domingo dejó una montaña de "guita" vacante

En la última jugada del domingo 12 de abril, la suerte fue esquiva para los premios más importantes. El Tradicional quedó vacante con los números 01-14-33-38-41-44, acumulando sus millones para mañana. Lo mismo pasó con la Revancha, que tampoco encontró ganadores con los números 13-19-22-25-40-41, dejando la bolsa intacta para el sorteo de este miércoles.

Sin embargo, tres afortunados la pegaron en la modalidad La Segunda con el 03-08-17-18-32-42. Cada uno de ellos se llevó a su casa la suma de $713.630.458, una cifra que permite respirar tranquilo por varias décadas. Por su parte, el Siempre Sale repartió alegría a 119 ganadores con cinco aciertos, quienes cobraron $3.212.905 por cabeza, un "vuelto" millonario que sirve para tapar agujeros.

La expectativa crece en el AMBA, donde el servicio de colectivos sufre reducciones por medidas de fuerza. Los vecinos que viajan apretados y llegan tarde al laburo miran el ticket de la suerte como un pasaje directo a la libertad financiera. Entre paros, aumentos y una economía que no da tregua, la esperanza se muda a las ventanillas de las agencias oficiales que hoy no dan abasto.

El pozo millonario del Quini 6 para este miércoles.

¿Cuánto se queda el Estado?

Pero no todo lo que brilla es oro puro para el ganador. El Estado nacional aparece como el socio que nadie invita pero que siempre cobra su tajada. Según la Ley 20.630, los premios de juegos de azar están sujetos a un gravamen especial. El fisco aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del valor del premio, lo que significa que el ganador neto recibe cerca del 72% de lo anunciado.

Si mañana un solo apostador se queda con los $5.650 millones, la AFIP se llevará automáticamente más de $1.500 millones. Esa montaña de pesos va directamente a las arcas estatales, un detalle que el laburante siempre comenta con bronca en la fila de la agencia. De todas formas, lo que queda en mano sigue siendo una fortuna histórica que permitiría comprar manzanas enteras de departamentos o jubilar a toda la familia de una sola vez.

Qué podés comprar hoy con el pozo del Quini 6

Para dimensionar lo que significan los $5.650.000.000, hay que mirar la realidad de los precios actuales. Con esa guita, un ganador solitario podría comprar aproximadamente 100 departamentos de dos ambientes en zonas cotizadas o una flota de más de 250 autos cero kilómetro de gama media. Es una cifra que rompe cualquier lógica del ahorro tradicional y permite soñar en grande.

Incluso después de los impuestos, el premio permite vivir de rentas millonarias sin tener que madrugar nunca más. En un contexto donde el kilo de carne y el litro de nafta suben todas las semanas, ser el dueño del Quini es la única forma de ganarle por goleada a la inflación del INDEC. Por eso, el sorteo de mañana a las 21:15 tiene al país entero con el corazón en la mano.

Cuánto sale la boleta y cómo participar mañana

Para los que buscan la salvación este miércoles, el costo de la apuesta total es de $2.500. Este ticket completo es el que más rinde porque incluye todas las posibilidades para no dejar nada librado al azar. El desglose del precio permite que cada apostador elija según lo que le dicte su pálpito y, sobre todo, lo que le permita su billetera:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $1.500.

Revancha: $500 adicionales.

Siempre Sale: $500 adicionales.

Total: $2.500 para participar por los $5.650 millones.

Las apuestas cierran mañana miércoles a las 20:30, por lo que no hay que dormirse para no quedarse afuera. El sorteo se podrá seguir en vivo y en directo, y los resultados se conocerán minutos después de que las bolillas dejen de girar.