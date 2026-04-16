Quini 6 se prepara para un sorteo espectacular de $4.600 millones

La Lotería de Santa Fe pondrá en juego un pozo estimado de $4.600.000.000 durante la edición 3366 del Quini 6, que se realizará el próximo domingo 19 de abril de 2026 a las 21:15.



Dicho evento multimillonario será transmitido en vivo hacia todos los hogares del país, garantizando así la transparencia absoluta de los resultados. Las expectativas de los apostadores crecen inmensamente tras conocerse la fenomenal noticia de la semana pasada.

El miércoles anterior, un único apostador obtuvo la impresionante suma de $2.336.425.276 al adivinar las cifras de la modalidad Tradicional. Aquel monto equivale a comprar casi un millón de tickets completos.

Semejante fortuna repentina motiva a los habituales jugadores que acuden sin cesar hacia las agencias oficiales del extenso territorio nacional. Muchos vecinos de distintos barrios depositan sus máximas esperanzas de modificar una compleja situación financiera mediante el azar.

La Lotería de Santa Fe pondrá en juego un pozo estimado de $4.600.000.000 durante la edición 3366 del Quini 6.Categorías desiertas y el desglose del premio

Durante el sorteo 3365, las extracciones correspondientes a La Segunda y Revancha no registraron vencedores. Las bolsas de dinero quedaron intactas porque nadie acertó las bolillas definitivas.

Los dígitos 01-05-16-34-35-41 y 26-27-30-35-37-38 salieron sorteados en la última jornada, dejando las recompensas principales sin dueño. Esta ausencia de afortunados disparó el acumulado general.

Proyecta el segmento Revancha el trofeo mayor de la noche dominical, con una cifra estimada de $2.450.000.000. Representa un volumen de billetes inalcanzable para cualquier empleado promedio durante su vida laboral.

Estructura millonaria y valor del ticket

Ningún individuo frenó el crecimiento de La Segunda, cuya recompensa actual alcanza los $850.000.000. La organización santafesina detalló minuciosamente cada escala para alimentar la ilusión popular.

El Tradicional Primer Sorteo presenta un monto cercano a los $795.000.000, mientras que la opción Revancha tiene $2.450.000.000 y Siempre Sale asegura una base de $355.000.000. Semejantes valores impactaron directamente en el ritmo comercial.

Adicionalmente, el pozo Extra contempla $150.000.000 suplementarios para quienes consigan aciertos parciales en las distintas instancias de la jugada. Todo este esquema responde a los resultados del evento anterior.

Para participar en la totalidad de las propuestas, el cartón completo cuesta $2.500 en el mostrador. Este importe resulta inferior al precio de tres kilos de pan en una panadería de barrio.