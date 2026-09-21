Quini 6: una sola apuesta en El Talar ganó casi 6 millones de dólares en la Revancha

Un apostador de El Talar, en el partido de Tigre, norte del Gran Buenos Aires, se convirtió en el gran ganador del sorteo N° 3410 del Quini 6, disputado este domingo 20 de septiembre. Con los seis aciertos en la modalidad Revancha, se llevó el pozo completo: $9.179.466.652 (casi 6 millones de dólares) en un solo cupón.

Los números ganadores de la Revancha fueron 05, 07, 12, 20, 24 y 31, y el cupón se compró en una agencia de El Talar.

Cuáles fueron los números ganadores del Quini 6 del sorteo 3410

Tradicional Primer Sorteo: 01 - 06 - 09 - 25 - 30 - 33

01 - 06 - 09 - 25 - 30 - 33 La Segunda: 02 - 06 - 07 - 12 - 18 - 44

02 - 06 - 07 - 12 - 18 - 44 Revancha: 05 - 07 - 12 - 20 - 24 - 31

05 - 07 - 12 - 20 - 24 - 31 Siempre Sale: 14 - 15 - 29 - 31 - 32 - 40

Cuánto pagó cada modalidad del Quini 6

El Tradicional Primer Sorteo y La Segunda del Quini quedaron vacantes, por lo que esos pozos se acumulan para el próximo sorteo.

En la modalidad Siempre Sale, con cinco aciertos, otras 17 apuestas de ocho provincias se llevaron más de $29.400.000 cada una.

El premio mayor de esta edición se suma a una racha: es el segundo premio mayor con dueño en dos sorteos consecutivos, con más de $11.900 millones entregados entre el sorteo anterior y este.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 23 de septiembre a las 21:15, en la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de $6.300 millones. Los apostadores pueden acercarse a su agencia de confianza, elegir sus números y participar.