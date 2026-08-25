Se adelantaron las lluvias, pero de aciertos del Cronicazo: los números que hicieron explotar al Bolillero hoy

El Bolillero de Números y Destino arrancó la semana con el pie derecho y volvió a demostrar por qué se convirtió en una guía infaltable para los apostadores del Cronicazo. Pese a que el suplemento salió publicado en la propia edición de hoy, el adelanto no perdió efectividad y repartió festejos desde temprano.

Los seguidores que combinaron el dato del bolillero con su apuesta en la agencia volvieron a llevarse una sorpresa grata apenas se conocieron los primeros resultados oficiales del día.

El triplete que encabezó la jornada

La sección La Posta fue la gran protagonista de la jornada con el número 32, asociado a "dinero", que se ubicó al tope de pizarra en tres tableros distintos: la previa y la vespertina de Provincia, además de la previa de Santa Fe.

El segundo golpe del día llegó de la mano de Los Sueños Sugieren, que había marcado el 70, vinculado al "muerto en sueño". Ese número encabezó la vespertina de Ciudad y sumó otro motivo de festejo para quienes siguieron la guía al pie de la letra.

Un tercer acierto completó la jornada

La sección Los Posibles cerró el combo de aciertos con el 03, asociado a "San Cono", que se impuso en la matutina de Córdoba. Con este resultado, el Bolillero acumuló otro día redondo, con presencia en distintos horarios y provincias.

¡Recordá revisar el próximo adelanto del Cronicazo antes de jugar! Los pronósticos de Números y Destino se publican todos los días con la meta de repetir la racha de aciertos.