Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 25 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
BOLSILLOS LLENOS

Se adelantaron las lluvias, pero de aciertos del Cronicazo: los números que hicieron explotar al Bolillero hoy

El suplemento Números y Destino volvió a acertar en distintos tableros de la Quiniela este martes 25 de agosto, con un triplete que se destacó por encima del resto.

Dayra, Arellano
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Bolillero de Números y Destino arrancó la semana con el pie derecho y volvió a demostrar por qué se convirtió en una guía infaltable para los apostadores del Cronicazo. Pese a que el suplemento salió publicado en la propia edición de hoy, el adelanto no perdió efectividad y repartió festejos desde temprano.

Los seguidores que combinaron el dato del bolillero con su apuesta en la agencia volvieron a llevarse una sorpresa grata apenas se conocieron los primeros resultados oficiales del día.

El triplete que encabezó la jornada

La sección La Posta fue la gran protagonista de la jornada con el número 32, asociado a "dinero", que se ubicó al tope de pizarra en tres tableros distintos: la previa y la vespertina de Provincia, además de la previa de Santa Fe

El segundo golpe del día llegó de la mano de Los Sueños Sugieren, que había marcado el 70, vinculado al "muerto en sueño". Ese número encabezó la vespertina de Ciudad y sumó otro motivo de festejo para quienes siguieron la guía al pie de la letra.

Un tercer acierto completó la jornada

La sección Los Posibles cerró el combo de aciertos con el 03, asociado a "San Cono", que se impuso en la matutina de Córdoba. Con este resultado, el Bolillero acumuló otro día redondo, con presencia en distintos horarios y provincias.

¡Recordá revisar el próximo adelanto del Cronicazo antes de jugar! Los pronósticos de Números y Destino se publican todos los días con la meta de repetir la racha de aciertos.

Esta nota habla de:
1
Adelanto del calendario de pagos de septiembre para jubilados con DNI de 0 a 9
ATENCIÓN

Adelanto del calendario de pagos de septiembre para jubilados con DNI de 0 a 9

2
Un therian ganó el primer torneo de "farmear aura" en Tucumán: se llama "el KaKas" y se reconoce "medio rarito"
CAMPEÓN

Un therian ganó el primer torneo de "farmear aura" en Tucumán: se llama "el KaKas" y se reconoce "medio rarito"

3
ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo
REFUERZO

ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo

4
"Gran Hermano": las encuestas dieron un giro inesperado y anticipan la eliminación de una de las favoritas
FARÁNDULA

"Gran Hermano": las encuestas dieron un giro inesperado y anticipan la eliminación de una de las favoritas

5
Arrancá la semana con el Cronicazo de la suerte: los números clave para la quiniela
INFALIBLE

Arrancá la semana con el Cronicazo de la suerte: los números clave para la quiniela

Últimas noticias de Cronicazo