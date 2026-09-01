Se adelantaron las tormentas, ¡y llegó la lluvia de aciertos! El Cronicazo pegó fuerte y acá está el ganador de la semana

El Bolillero de Números y Destino le dio otro gran arranque de semana a sus seguidores. El adelanto, publicado ayer en el suplemento de loterías, volvió a cumplirse apenas se conocieron los primeros resultados oficiales de la jornada.

El dato más celebrado fue, una vez más, el del Cronicazo, la sección insignia que anticipa el número más fuerte de la guía. Pero no fue el único acierto: la jornada trajo varios dobletes que multiplicaron los festejos entre los apostadores.

El Cronicazo encabezó la lista de aciertos

El 75, asociado a "besos" y recomendado como el pronóstico del Cronicazo, se ubicó al tope de la pizarra en la previa de la Lotería de Entre Ríos. Fue el primer batacazo del día y el que más repercusión generó entre los lectores que confiaron en la guía.

A ese resultado se sumó un doblete de La Posta con el 62, que encabezó tanto la previa de Ciudad como la primera de Entre Ríos. Otro doblete llegó de la mano de La Onda, que acertó con el 23 en las vespertinas de Ciudad y Entre Ríos.

Más aciertos repartidos en distintas provincias

La sección Los Posibles también sumó lo suyo con el 37, que se impuso en la vespertina de Córdoba, mientras que Tres Para Ganar acertó con el 16 en la previa de Santa Fe.

Los Sueños Sugieren, por su parte, tuvo una jornada especialmente productiva y acertó con tres números: el 04, el 49 y el 86, que ampliaron todavía más la lista de premios del día.