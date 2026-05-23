Se enteró que ganó la lotería mientras iba al trabajo y decidió tener un emotivo gesto con su esposa: "Espero volver..."

Lo que parecía una mañana más rumbo al trabajo terminó cambiándole la vida a un hombre que recibió un mensaje en su celular y descubrió que había ganado una fortuna en la lotería. Más allá del premio, conmovió a todos al revelar el gesto que tendrá con su esposa.

El protagonista de esta historia es Emidio, un hombre que vive en un pequeño pueblo de Canadá. Según contó, nunca tuvo ambiciones extravagantes, por eso la noticia de haber conseguido un premio millonario lo impactó profundamente.

"Siempre estuve agradecido por lo que tenía, y ahora tengo aún más motivos para estarlo. Nunca pensé que esto me pasaría. Ahora, lo creo. Mi corazón rebosa de alegría", expresó el afortunado durante una charla con los organizadores del juego.

Todo ocurrió mientras manejaba rumbo a su trabajo ubicado en la localidad de Jarvis. En el trayecto escuchó en la radio que el premio mayor de Lotto 6/49 Gold Ball había salido en esa ciudad, aunque en ese momento no llegó a escuchar el monto exacto.

Emidio explicó que normalmente espera llegar a su lugar de trabajo para revisar los correos relacionados con sus apuestas online. Sin embargo, ese día sintió la necesidad de detenerse y mirar el celular. Fue ahí cuando descubrió que el ganador era él.

Emidio, el ganador de la lotería que ayudará a jubilarse a su esposa.

Qué va a hacer el ganador de la lotería con los millones que consiguió

El premio que ganó Emidio asciende a 44 millones de dólares en el Lotto 6/49, organizado por la Corporación de Lotería y Juegos de Ontario. Aunque el sorteo se realizó el 11 de marzo, la historia del afortunado se conoció en los últimos días. Al cambio oficial en Argentina, la cifra supera los 62.700 millones de pesos.

Después de abrir el correo electrónico y ver la impactante suma, el hombre decidió no seguir camino al trabajo. "Cerré sesión en mi cuenta, volví a iniciar sesión y vi de nuevo la cifra de 44 millones de dólares", recordó, y sumó: "No podía creerlo. Finalmente, me dije: ‘Será mejor que se lo cuente a mi esposa'".

Ganó millones en el Lotto 6/49 y emocionó al contar que quiere ayudar a su esposa a jubilarse.

Según relató, uno de sus principales deseos es que su esposa pueda jubilarse después de años de trabajo intenso. La mujer suele cumplir jornadas de hasta 12 horas y, muchas veces, sin días libres, por lo que Emidio sueña con volver a compartir viajes con ella.

"Antes del COVID, solíamos viajar bastante, y verla relajarse en la playa era una alegría inmensa para mí. La imagino contemplando el océano sin preocupaciones. Solo quiero volver a ver esa expresión de relajación y felicidad en su rostro", contó el ganador de la lotería.

Parte de la plata también será destinada a ayudar a sus hijos y acompañar a su familia.

"Siempre me centré en la salud y la felicidad de mi familia y mis seres queridos. Ahora, tengo la oportunidad de ayudar a las personas que son más importantes para mí", cerró Emidio.