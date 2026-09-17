Se volvió millonario en la Quiniela y la agenciera sorprendió al revelar la advertencia que le había hecho: "Yo voy a ganar acá"

Un vecino de Córdoba tuvo un golpe de suerte en la Quiniela y ganó $1.374 millones. El premio gigante no fue lo único que llamó la atención: antes de conocer el resultado, había hecho una particular advertencia en la agencia donde apostó, que dejó incrédulos a todos.

El sorteo se realizó el miércoles 16 de septiembre y uno de los boletos ganadores fue vendido en la localidad de La Para. Silvana Pellarolo, responsable de la agencia, contó que el hombre comenzó a jugar ahí hace unos seis meses.

Según explicó, solía acercarse una vez al mes, poco después de cobrar su sueldo. Esta vez, antes de retirarse con su boleto, hizo una llamativa predicción: "Yo voy a ganar acá", le dijo, sin imaginar que poco después terminaría acertando los números.

La agenciera también relató la emoción que generó el premio entre los vecinos de La Para. "La felicidad es absoluta pero nadie cae. La suerte está en La Para", expresó. La combinación ganadora de la modalidad Tradicional fue 13, 14, 16, 19, 20 y 29, correspondiente al sorteo 3.409.

El premio tuvo además otro ganador. Se trata de un apostador de la Ciudad de Buenos Aires, que realizó su jugada en una agencia ubicada sobre avenida Corrientes al 4308.

Así, ambos acertantes obtuvieron más de $1.374 millones cada uno. Sin embargo, esa no será la suma que finalmente llegará a sus cuentas. Debido a las retenciones impositivas aplicadas a los premios de este tipo, cada ganador recibirá una cifra cercana a los $960 millones.

La agenciera buscó al ganador para darle la feliz noticia





El ganador todavía no sabía que había acertado los números cuando desde la agencia comenzaron a buscarlo para darle la noticia.

"El cartón estaba acá, no lo había retirado", explicó Pellarolo. La comerciante también contó que, por pedido del ganador, su identidad se mantendrá en reserva.

"En su momento lo iré a contar, pero me pidió total discreción. Cumplo con mi compromiso y con mi responsabilidad de no brindar información", señaló.

La agenciera que vendió el ticket ganador sorprendió con la advertencia que le había hecho el apostador (Archivo).

Qué pasó con los otros pozos

Las modalidades La Segunda y La Revancha quedaron sin ganadores con los seis aciertos, por lo que sus respectivos pozos continuarán acumulándose. La primera tenía en juego más de $3.199 millones, mientras que la segunda ofrecía unos $8.563 millones.

En el Siempre Sale, en tanto, hubo 10 ganadores con cinco aciertos. Cada uno se llevó más de $39 millones.

Los números que salieron en cada modalidad fueron: