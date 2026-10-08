¡Siguen las lluvias, pero de aciertos del Cronicazo! Los números que la pegaron con doblete e hicieron explotar la Quiniela

Ayer llovió en la Ciudad, pero la lluvia que más se celebró fue la de los aciertos del Bolillero de Crónica en la Quiniela, que sacudió los tableros con dos dobletes.

Dos pronósticos del suplemento repitieron número en sorteos oficiales de distintas provincias y multiplicaron las alegrías entre los seguidores que jugaron al pie de la letra, para confirmar que las lluvias siguen, pero de aciertos.

Cuáles fueron los números que pegaron por duplicado en el Bolillero

El misterio se despeja con dos protagonistas que repitieron en distintas loterías durante la misma jornada.

La Onda: el 52 ("madre e hija") encabezó la Primera de la Lotería de Mendoza.

el ("madre e hija") encabezó la Primera de la Lotería de Mendoza. La Onda: el 52 repitió en la Nocturna de Entre Ríos.

el repitió en la Nocturna de Entre Ríos. El Salvador: el 41 ("el cuchillo") se ubicó al tope en la Primera de Santa Fe.

el ("el cuchillo") se ubicó al tope en la Primera de Santa Fe. El Salvador: el 41 volvió a pegar en la Vespertina de Santa Fe.

Los apostadores siguen de cerca cada pronóstico del Cronicazo para no perderse la próxima jugada ganadora.

Así, La Onda y El Salvador completaron dos dobletes que cruzaron tres provincias y confirmaron el buen momento del Bolillero.

El 52, conocido como "madre e hija", fue el número dateado por La Onda y apareció en dos sorteos de provincias distintas.

Por su parte, el 41, popularmente llamado "el cuchillo", fue el dato de El Salvador y repitió en dos sorteos de Santa Fe.

El Cronicazo, la biblia de los apostadores

El Cronicazo es la guía que reúne cada día los pronósticos del suplemento y que muchos consideran la biblia de los apostadores.

Dentro de la Quiniela, secciones como La Onda y El Salvador ofrecen números candidatos para quienes buscan una guía antes de jugar.

La seguidilla de esta semana reforzó esa fama entre los lectores, que siguen cada edición para no perderse ningún dato.

Cómo jugar los números del Bolillero

Quienes quieran sumar chances pueden revisar a diario los pronósticos del suplemento y combinarlos con sus propias jugadas en la Quiniela.

Cada edición del Bolillero publica los números candidatos del día, y verlos completos puede ayudar a decidir mejor antes de salir a apostar.