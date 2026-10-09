Sorteos aleatorios o torneos por ranking: las dos formas de ganar en PlayUZU

Es en realidad dos campañas funcionando al mismo tiempo, con mecánicas completamente distintas y públicos que pueden coincidir o no. Una premia el azar, la otra premia la actividad. Ambas corren en paralelo todos los días del año dentro de los juegos de PlayUZU de Pragmatic Play, sin que el jugador tenga que elegir entre una u otra: el registro semanal activa las dos de golpe.

La campaña está vigente desde el 4 de marzo de 2026 hasta el 3 de marzo de 2027 y es operada directamente por Pragmatic Play como una red global compartida entre múltiples operadores. PlayUZU Argentina es uno de ellos, con licencia oficial en el país y sin requisitos de apuesta sobre los premios obtenidos.

Primera mecánica: el azar como protagonista

Los Sorteos Semanales son la parte más impredecible de Drops & Wins. Cada semana se distribuyen $17.500.000 entre 96.900 ganadores, y la única forma de participar es estar jugando en los títulos habilitados de Pragmatic Play dentro de PlayUZU. Los premios caen de forma aleatoria - pueden aparecer en cualquier giro, a cualquier hora, durante cualquier día de la semana, mientras el mundo siga girando sin que la IA nos coma.

Esta mecánica elimina la presión de seguir un ranking o de jugar en momentos específicos. El mejor momento para estar en sesión es simplemente cuando tenés ganas, porque las chances de que caiga un premio son las mismas en todo momento. Tu horóscopo puede decirte si encontrarás el amor, pero no la caída del premio, ahí es todo azar.

El rango de premios es amplio: desde 10 Giros Gratis (15.000 ganadores por semana) hasta $5.000.000 para un único afortunado. Entre ambos extremos hay premios de $250, $500, $2.500, $5.000, $25.000, $50.000, $250.000 y $500.000 que se reparten entre miles de jugadores cada siete días. En total, 96.900 premios distintos cada semana.

Segunda mecánica: la constancia tiene recompensa

Los Torneos Diarios funcionan de manera opuesta. Acá el azar importa poco - lo que importa es la actividad. Cada día se construye un ranking entre los jugadores que están en sesión en los juegos participantes, y al cierre del día los primeros 500 se llevan premios en efectivo sobre un pozo diario esperado de $1.000.000.

La estructura de premios refleja esa lógica competitiva: el 1.° recibe $150.000, el 2.° cobra $100.000, las posiciones 3 y 4 se llevan $50.000 cada una. Desde el puesto 5 hasta el 500, los premios van bajando progresivamente hasta los $250 del último lugar premiado.

La ventaja de esta mecánica es la regularidad: 365 torneos en el año significa 365 oportunidades de llegar al top 500. El ranking se resetea completamente cada 24 horas, así que cada nueva jornada es un punto de partida limpio para todos los participantes, independientemente de lo que haya pasado el día anterior.

¿Qué tienen en común ambas mecánicas?

● Un solo registro semanal activa la participación en las dos simultáneamente.

● Los premios llegan en efectivo directo al saldo, sin requisitos de apuesta en PlayUZU.

● No hace falta hacer apuestas especiales ni cambiar la forma habitual de jugar.

● Ambas corren todos los días durante el año completo de vigencia de la campaña.

● Los juegos participantes están identificados en el lobby de PlayUZU con el sello de la campaña.

PlayUZU Argentina como operador participante

PlayUZU opera bajo habilitación oficial de la Provincia de Buenos Aires. Todos los premios obtenidos en Drops & Wins - tanto en Sorteos como en Torneos - se acreditan sin condiciones adicionales y están disponibles para retiro inmediato a través de Mercado Pago o tarjetas locales en pesos argentinos. No hay conversiones de moneda ni cargos escondidos.

Para más información sobre el juego responsable y el marco regulatorio del juego online en Argentina, podés consultar los recursos de Saber Jugar.

Cómo sumarse en tres pasos

1. Ingresá o creá tu cuenta en PlayUZU Argentina.

2. Abrí cualquier juego habilitado de Pragmatic Play y registrate en Drops & Wins desde dentro del juego.

3. Jugá con normalidad. Sorteos y Torneos corren solos durante el resto de la semana.

Promoción disponible del 04/03/2026 al 03/03/2027. Pozo de premios semanal de $17.500.000. Los premios pueden caer de forma aleatoria en cualquier juego participante. Se aplican las Políticas de Juego y Recompensa de UZU. Pragmatic Play se reserva el derecho de modificar o cancelar la promoción en cualquier momento.

El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Para orientación gratuita, llamá al 0800-666-6006 (LOTBA)



