Suerte de principiante: Jugó a la lotería por primera vez y ganó una fortuna
Un hombre decidió probar su suerte en la lotería y el premio millonario que recibió cambió el rumbo de su vida.
Un hombre que nunca había jugado a la lotería decidió comprar un boleto por curiosidad, tras ver a otro ganar un buen dineral y sin imaginar demasiado los resultados. De manera increíble, el principiante terminó ganando 50.000 dólares en su primer intento.
La noticia no solo lo dejó en shock, sino que transformó por completo su día y le dio un giro inesperado a su rutina, además de dejar en evidencia que la frase "suerte de principiante" a veces es real.
Ganó una fortuna en la lotería en su primera jugada
El afortunado, proveniente de Maryland, nunca había sido fanático de la lotería, decidió probar suerte por primera vez y terminó llevándose un premio que ronda los 67 millones de pesos argentinos, según el tipo de cambio actual.
Todo ocurrió cuando estaba en una estación de servicio y vio cómo otra persona cobraba un premio de 400 dólares. Esa situación le llamó la atención y, aunque siempre había sido bastante escéptico con este tipo de juegos, algo en ese momento le hizo replantearse su postura.
La historia tuvo un giro todavía más particular cuando ese mismo ganador le dio 5 dólares. Con ese dinero, el hombre decidió comprar un boleto raspable, pero no para él, sino para su esposa, que sí solía jugar de vez en cuando. Eligió un juego llamado "Mosaic Money" sin pensar demasiado.
Ya en su casa, después de cenar, la pareja se sentó tranquila y empezó a raspar el boleto juntos, como una actividad más del día. Lo que parecía un momento simple y sin expectativas se transformó rápidamente en sorpresa, cuando se dieron cuenta de que habían ganado una suma mucho más grande de lo que imaginaban.
El impacto fue tal que él mismo lo describió como algo casi milagroso. A pesar del premio, aseguró que no piensa seguir jugando en el futuro, manteniendo esa mirada algo desconfiada que siempre tuvo, incluso después de haber ganado.
Con el dinero, la pareja ya tiene un plan claro y es usarlo como parte del pago para comprar una casa nueva, algo que venían postergando por falta de dinero y que ahora se vuelve un sueño realidad.