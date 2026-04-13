Tres ganadores del Quini 6 se repartieron más de $2.140 millones: ¿Cuántos "palos" pierden por impuestos?

El sorteo del Quini 6 realizado el domingo 12 de abril marcó un hito para tres apostadores. Mientras que los pozos principales de otras modalidades quedaron vacantes, la modalidad "La Segunda del Quini" consagró a tres ganadores que se repartieron una fortuna superior a los $2.140 millones. Sin embargo, todos sufren un importante recorte por impuestos de parte de ARCA.

La suerte golpeó con fuerza en dos provincias durante la edición n.º 3364 del Quini 6. Uno de los tickets ganadores se registró en la localidad de Virasoro, Corrientes, mientras que los otros dos corresponden a la ciudad de Esperanza, Santa Fe. Los tres nuevos millonarios acertaron la combinación de seis bolillas.

Gracias a este acierto, cada uno de ellos se adjudicó la suma individual de $713.630.458,80. Por su parte, los agencieros que vendieron los cupones ganadores recibirán, en conjunto, un "premio estímulo" superior a los $23 millones, que representa el 1% del pozo.

Pero, como se indicó, los afortunados sufren un recorte del monto por impuestos que retiene la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La Lotería de Santa Fe detalla en su sitio web que: "Todos los premios que superen el importe de $ 1.333,33 sufren una retención del 31% sobre el 90% del importe correspondiente al premio con motivo de la aplicación del Gravamen de Emergencia a los premios de Sorteos y Concursos Deportivos que fijan las leyes Nacionales Nº 20630 y 23351".

Como resultado, los tres afortunados de la noche del domingo verán una reducción de casi $200 millones en su premio final debido a estas cargas tributarias. A continuación, el detalle de las cifras por cada ganador:

Premio Bruto Individual: $713.630.458,80.

$713.630.458,80. Base imponible (90% del premio): $642.267.412,92.

$642.267.412,92. Deducción por impuestos (31% de la base): $199.102.898,01.

$199.102.898,01. Monto neto a cobrar: $514.527.560,79.

Tres jugadores se repartieron el pozo total de la modalidad "La Segunda" del Quini 6 que acumulaba más de $2.140.800.000.





Todos los resultados del Quini 6

A diferencia de "La Segunda", los premios mayores del Tradicional y el Revancha no registraron ganadores con seis aciertos, acumulando sus pozos para la próxima edición. Estos fueron los números sorteados:

Tradicional: 01 - 14 - 33 - 38 - 41 - 44.

01 - 14 - 33 - 38 - 41 - 44. La Segunda: 03 - 08 - 17 - 18 - 32 - 42.

03 - 08 - 17 - 18 - 32 - 42. Revancha: 13 - 19 - 22 - 25 - 40 - 41.

13 - 19 - 22 - 25 - 40 - 41. Siempre Sale: 05 - 08 - 14 - 22 - 26 - 36.

Todos los resultados del Quini 6 del domingo 12 de abril de 2026.

En la modalidad Siempre Sale, un total de 119 apostadores en todo el país lograron cinco aciertos, repartiéndose un pozo de $382.335.714. Cada uno de estos ganadores percibirá un premio de $3.212.905,16. Finalmente, el Premio Extra benefició a 4.008 jugadores, quienes cobrarán $38.672,65 cada uno.

Próximo sorteo del Quini 6 y los pozos estimados

El Quini "lo cambia todo" y ya se prepara para su próximo concurso del miércoles 15 de abril a las 21:15. Para esta ocasión, la Lotería de Santa Fe estima un pozo total acumulado de $5.650 millones, con el siguiente desglose:

Tradicional: $2.400.000.000

$2.400.000.000 La Segunda: $830.000.000

$830.000.000 Revancha: $1.970.000.000

$1.970.000.000 Siempre Sale: $295.000.000

$295.000.000 Extra: $155.000.000

Para jugar, el apostador debe elegir al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el '00' al '45 inclusive' y con los mismos participa de las modalidades que elija. El agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.

Por un valor de $3.000 se puede participar de los cuatro sorteos mencionados. Es clave recordar que se puede jugar en la agencia favorita o más cercana hasta las 19 del día del sorteo.



