Triple golpe de suerte en Chaco: tres apostadores ganaron millones en la Quiniela

En cuestión de días, tres historias distintas coincidieron en un mismo desenlace: premios millonarios de la lotería cambiaron el rumbo del futuro.

Sin imaginarlo, los vecinos recargaron las esperanzas en los juegos de azar y consolidaron un nuevo hito para la poceada chaqueña que venia de varias jornadas con pozo acumulado.

Los números ganadores volvieron a despertar ilusión en miles de jugadores en toda la provincia.

Triple golpe de suerte: vecinos de Chaco ganaron la lotería y cambiaron sus vidas

Apostadores de distintas localidades de Chaco protagonizaron una seguidilla de premios millonarios tras acertar los cinco números en la Lotería Chaqueña.

En los últimos días, vecinos de Resistencia, Tres Isletas y Charata se acercaron a las oficinas oficiales para retirar los montos obtenidos, que en algunos casos superaron ampliamente los 60 millones de pesos.

Una seguidilla de aciertos en uno de los juegos más populares derivó en premios que hoy generan impacto.

Uno de los casos más resonantes corresponde a un vecino de Resistencia, quien logró la combinación ganadora de manera manual. La jugada fue realizada en la Agencia 630, ubicada sobre la calle Castelán al 1300. Los números seleccionados -06, 25, 34, 59 y 65- le permitieron acceder a una parte del pozo principal del sorteo realizado el 9 de abril.

En ese mismo sorteo también resultó ganador otro apostador, oriundo de Tres Isletas, quien compartió el premio mayor. Ambos acertaron la totalidad de la combinación, por lo que el monto fue dividido en partes iguales. Cada uno recibió un total de 30.273.236 pesos, cifra que representa un cambio significativo en la vida cotidiana de cualquier familia.

Por otro lado, el caso más destacado se dio en Charata, donde una mujer se convirtió en la única ganadora del sorteo. Con los números 19, 51, 53, 64 y 73, logró quedarse con el pozo completo, alcanzando un premio de 68.464.847 pesos. La jugada fue registrada en la Sub-Agencia 639/04, ubicada sobre la calle Liniers al 1100.

El cierre de una racha inesperada dejó cifras millonarias y nuevas historias listas para comenzar.

En cuanto a los impuestos, en Argentina los premios de juegos de azar están alcanzados por retenciones que pueden rondar el 31% del monto total, dependiendo del tipo de juego y la normativa vigente.

Por su parte, las agencias oficiales también reciben un porcentaje por la venta de los tickets ganadores. Generalmente, este incentivo oscila entre el 1% y el 2% del premio, lo que representa una ganancia adicional importante para los agencieros, especialmente cuando se trata de cifras millonarias como las registradas en estos sorteos.

Estos resultados vuelven a poner en primer plano el atractivo de la Poceada Chaqueña, un juego que mantiene su popularidad gracias a la posibilidad de acceder a premios elevados con apuestas accesibles, y que en esta oportunidad dejó tres historias marcadas por el azar.