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Jueves, 20 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
APLAUSOS

Un jubilado ganó $375.000 millones en la Quiniela y decidió donarlos a esta noble causa

Un hombre se convirtió en millonario en 2022 tras un sorteo histórico en California y, meses más tarde, tomó una decisión que conmovió a todos.

Dayra, Arellano
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Un boleto de lotería comprado casi por costumbre cambió por completo el destino de un hombre. Ed Lojewski, jubilado de California, ganó 247 millones de dólares en octubre de 2022. 

La historia detrás del número

Todo comenzó el 14 de octubre de 2022, cuando Lojewski compró dos boletos en una tienda cercana a su casa, en California. Días después, al leer el periódico, notó que los números coincidían con los suyos: acababa de ganar 247 millones de dólares.

Un día común, revisando un diario local, descubrió que los números de sus boletos coincidían con los del sorteo. El hombre, de 90 años, mantuvo el resultado en secreto y meses más tarde tomó una decisión con parte de la fortuna que sorprendió a quienes lo rodeaban y que terminó ligada a su propia historia personal.

Qué hizo con el premio millonario

La respuesta a la incógnita llegó en abril de 2023, seis meses después del sorteo. Lojewski destinó parte del dinero a una donación para Stanford Medicine, con un objetivo muy puntual: financiar una investigación sobre el linfoma cutáneo de células T, la enfermedad que le habían diagnosticado en 2019.

Se trata de un cáncer raro que afecta a las células T del sistema inmunitario y que, según estimaciones del centro médico, registra cerca de 3.000 casos nuevos por año en Estados Unidos. Alrededor de un tercio de los pacientes desarrolla una forma avanzada de la patología.

El aporte del jubilado ayudó a financiar el trabajo de la médica Youn Kim y del investigador Michael Khodadoust, enfocados en una vacuna experimental contra un receptor específico de las células T cancerosas.

Por qué tomó esta inesperada decisión

Lojewski murió en diciembre de 2023, a los 90 años, ocho meses después de haber realizado la donación. Según explicó Kim, uno de los fármacos utilizados en su tratamiento le permitió atravesar un período de mejor calidad de vida.

Tras su muerte, su hija Susan decidió sostener el respaldo económico a la investigación. La mujer explicó que su padre confiaba en que Kim podía encontrar una respuesta para la enfermedad y que la posibilidad de ayudar a salvar vidas fue central en esa elección.

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