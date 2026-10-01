¿Una de estas imágenes apareció en tus sueños? La Gitana del Cronicazo te cuenta qué número jugar en la Quiniela

Los números según los sueños para la Quiniela ya están acá, y llegan con cuatro candidatos que esconden una cifra detrás de cada imagen.

La sección Los Sueños Sugieren del Cronicazo traduce escenas oníricas en números concretos, pensados para quienes buscan inspiración antes de armar su jugada.

Los Sueños Sugieren en el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la Quiniela?

Cada número está atado a una imagen puntual que puede aparecer mientras dormís. Estos son los cuatro de la jornada:

28 : el cerro

: el 44 : la cárcel

: la 12 : el soldado

: el 71: el excremento

Son escenas muy distintas entre sí, pero todas funcionan como pista para quienes confían en la interpretación de los sueños.

El 28 asoma con el cerro, mientras que el 44 llega de la mano de la cárcel.

Por su parte, el 12 se vincula con el soldado y el 71, con el excremento.

El Cronicazo te cuenta qué número jugar en la Quiniela

Qué es el Cronicazo y por qué lo siguen los apostadores

El Cronicazo es conocido como "la biblia de los apostadores" y reúne distintas secciones dentro de Números y Destino.

Esta sección en particular conecta lo que soñaste con un número, que pasa a ser un candidato posible para la Quiniela.

Si alguna de estas imágenes apareció en tus noches, el número asociado puede ser un buen punto de partida para tu apuesta.

Cómo jugar los números según los sueños en la Quiniela

Podés elegir un solo número o combinar varios, según tu intuición. Lo importante es jugar con criterio y dentro de tu presupuesto.

Para conocer el resto de los candidatos, entrá al Cronicazo completo en Números y Destino. ¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!