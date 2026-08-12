Una señal para la Quiniela: los números de la suerte por el cumpleaños de los famosos

La Quiniela es uno de los juegos de azar más tradicionales de la Argentina y, aunque cada sorteo depende exclusivamente del azar, muchos apostadores recurren a cábalas, sueños, aniversarios y cumpleaños para elegir sus números.

Los próximos días llegan con una agenda cargada de festejos: reconocidas personalidades argentinas e internacionales celebrarán una nueva vuelta al sol. Algunas fechas, incluso, concentran varios nombres importantes y generan una coincidencia particular que puede llamar a la fortuna.

La segunda mitad de agosto reúne festejos de grandes figuras del espectáculo, la música y el deporte, con fechas que presentan llamativas coincidencias para los más cabuleros.

La suerte puede estar en las velitas: los famosos que cumplen años esta semana



12 de agosto

Osvaldo Laport (70 años): nacido en 1956, el actor uruguayo celebra siete décadas de vida. Se convirtió en una de las caras más reconocidas de la televisión argentina gracias a recordadas ficciones y una extensa trayectoria en teatro y televisión.

13 de agosto

Ángela Torres (28 años): nacida en 1998, la actriz y cantante pertenece a una familia estrechamente vinculada al mundo artístico argentino. Desde muy joven construyó su propio camino entre la actuación, la música y diferentes proyectos televisivos.

14 de agosto

Gustavo Alfaro (64 años): nacido en 1962, el entrenador argentino suma una extensa carrera dentro del fútbol. Además de dirigir numerosos clubes, estuvo al frente de diferentes seleccionados nacionales y desarrolló una reconocida faceta como comentarista deportivo.

15 de agosto

Ben Affleck (54 años): nacido en 1972, el actor, director, guionista y productor estadounidense es una de las grandes figuras de Hollywood. A lo largo de su carrera obtuvo dos premios Oscar y participó en producciones de enorme repercusión internacional.

Jennifer Lawrence (36 años): nacida en 1990, alcanzó fama mundial con la saga "Los juegos del hambre" y se consolidó como una de las actrices más destacadas de su generación. En 2013 ganó el Oscar a Mejor Actriz por "El lado luminoso de la vida".

Zaira Nara (38 años): nacida en 1988, la modelo y conductora argentina desarrolló una amplia carrera en televisión, publicidad y moda. También mantiene una fuerte presencia en redes sociales y es una de las personalidades más reconocidas del espectáculo local.

16 de agosto

Moria Casán (80 años): nacida en 1946, "La One" llega a sus ocho décadas como una de las grandes figuras del espectáculo argentino. Actriz, vedette y conductora, construyó una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión.

Madonna (68 años): nacida en 1958, la denominada "Reina del Pop" continúa siendo una de las artistas más influyentes de la música mundial. Su carrera incluye décadas de éxitos, giras internacionales y canciones que marcaron generaciones.

James Cameron (72 años): nacido en 1954, el director, guionista y productor canadiense está detrás de algunos de los mayores éxitos de la historia del cine. "Titanic", "Avatar" y "Terminator" se encuentran entre sus producciones más reconocidas.

17 de agosto

Antonio Ríos (72 años): nacido en 1954, el cantante argentino se convirtió en uno de los grandes referentes de la música tropical. Conocido popularmente como "El Maestro", construyó una extensa carrera y dejó numerosos clásicos del género.

Ricardo Mollo (69 años): nacido en 1957, el músico argentino es cantante y guitarrista de Divididos y una figura fundamental del rock nacional. Antes de formar la banda también integró Sumo, uno de los grupos emblemáticos de la escena local.

Robert De Niro (83 años): nacido en 1943, el legendario actor estadounidense protagonizó algunas de las películas más importantes de Hollywood. Ganador de dos premios Oscar, su filmografía incluye títulos como "El Padrino II", "Taxi Driver" y "Toro salvaje".

Los festejos de reconocidas figuras del espectáculo dejan varias fechas para tener en cuenta antes de realizar una jugada.

Al observar el calendario, hay tres fechas que sobresalen por encima del resto: el 15, el 16 y el 17. Cada una reúne a tres reconocidas personalidades, por lo que son los números que más se repiten entre los cumpleaños seleccionados para esta semana. El 12, 13 y 14, en cambio, aparecen una sola vez.

Claro que se trata únicamente de una curiosidad y no existe ninguna fórmula que permita anticipar los resultados: en la Quiniela, como en cualquier juego de azar, todos los números tienen posibilidades de salir.