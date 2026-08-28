Viernes y se despide la semana con los números de la suerte: ¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

El Cronicazo de hoy es para cerrar la semana a lo grande con todos los números para la Quiniela: ¡Dales una última chance y tentá a la "Diosa de la Suerte"!

Por eso ya sabés, ¡no apuestes sin antes ver el Cronicazo! El gran candidato, los pálpitos, las fijas, los demorados a la grande, los más atrasados, los más salidores, y "Me lo dijo una Gitana", acá. Para contrastar las pizarras en directo y chequear las cabezas de cada turno, podés acceder directamente a los portales de loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

El Cronicazo llegó: ¿Cuáles son las jugadas clave de la Gitana para la quiniela?

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "46". Lo acompañan el "28" como "El salvador", el "95" y el "03" como "Los posibles", y el "79" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "67".

Ella está acompañada del "18" como "La onda", del "61" como "Me juego" y del "32" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "80", el "04" y el "29". Los sueños sugieren el "11", el "85", el "44" y el "70" como las mejores opciones.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "99".

Tauro (del 21/4 al 22/5): "47".

Géminis (del 23/5 al 21/6): "10".

Cáncer (del 22/6 al 21/7): "76".

Leo (del 22/7 al 21/8): "31".

Virgo (del 22/8 al 22/9): "08".

Libra (del 23/9 al 22/10): "59".

Escorpio (del 23/10 al 21/11): "62".

Sagitario (del 22/11 al 21/12): "83".

Capricornio (del 22/12 al 20/1): "96".

Acuario (del 21/1 al 19/2): "24".

Piscis (del 20/2 al 20/3): "38".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este viernes 28 de agosto

"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "0156". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad: demorados a la grande: centena, el "6" con 38 sorteos; decena, el "5" con 24 sorteos; unidad, el "4" con 54 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "39", mientras que los más salidores son el "14", el "22" y el "16".

Quiniela Bonaerense: demorados a la grande: centena, el "5" con 32 sorteos; decena, el "9" con 17 sorteos; unidad, el "1" con 19 sorteos. Los más atrasados son el "80", el "24" y el "67", mientras que los más salidores son el "95", el "21" y el "29".

Quiniela de Montevideo: demorados a la grande: centena, el "2" con 28 sorteos; decena, el "5" con 25 sorteos; unidad, el "4" con 15 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", mientras que los más salidores son el "67", el "01" y el "42".

Quiniela de Santa Fe: demorados a la grande: centena, el "0" con 21 sorteos; decena, el "6" con 26 sorteos; unidad, el "3" con 52 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "29" y el "47", mientras que los más salidores son el "15", el "79" y el "39".

Quiniela de Córdoba: demorados a la grande: centena, el "1" con 25 sorteos; decena, el "6" con 41 sorteos; unidad, el "5" con 34 sorteos. Los más atrasados son el "17", el "45" y el "49", mientras que los más salidores son el "80", el "50" y el "52".

Quiniela de Entre Ríos: demorados a la grande: centena, el "4" con 22 sorteos; decena, el "7" con 38 sorteos; unidad, el "8" con 55 sorteos. Los más atrasados son el "02", el "67" y el "18", mientras que los más salidores son el "04", el "00" y el "48".