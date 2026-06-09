Vive en un pueblo de 1.500 habitantes y ganó más de $536 millones con la lotería

La Quiniela suelen dejar historias sorprendentes, pero algunas logran captar especialmente la atención por la novedad.

En esta ocasión, la suerte llegó a una pequeña comunidad chaqueña, donde un vecino vio transformada su realidad gracias a una apuesta automática.

Gracias a la hazaña, se convirtió en el único ganador de una suma que superó los 536 millones de pesos, uno de los premios más importantes entregados durante las últimas semanas.

El premio millonario no tardó en convertirse en tema de conversación.

La suerte cayó en un pueblo de 1.500 habitantes: ganó $536 millones con la Quiniela Poceada

El flamante ganador, del cual no se conoce ni nombre ni apellido, es unoriundo de, una localidad chaqueña que cuenta con cerca de 1.500 habitantes.

La fortuna llegó gracias a una apuesta automática registrada en la Agencia 688, la cual esta ubicada sobre la calle 20 de Junio y nunca habia recibido un premio tan importante.

Tiene 43 años, vive en una pequeña localidad y se convirtió en el nuevo millonario de la Quiniela Poceada

Segun lo informado por la entidad organizadora de juegos de azar en Chaco, los números favorecidos fueron el 11, 44, 47, 73 y 97. Ademas, destacaron que la secuencia resultó ser la única capaz de reunir los cinco aciertos durante la edición 2316 de la Quiniela Poceada.

Gracias al ser el unico afortunado, el apostador se convirtió en el único ganador del premio mayor y obtuvo una suma acumulada de 536.444.994 pesos.

Fue el unico ganador de la loteria poceada de Chaco.

Al acercarse a cobrar el dinero, el vecino de Lapachito no ocultó su emoción. "Es increíble, todavía no caigo", expresó ante las autoridades de la entidad organizadora.

Además, adelantó que una parte importante del dinero será destinada a desarrollar un emprendimiento propio, mientras que otra porción será utilizada para colaborar con familiares cercanos.

La combinación 11, 44, 47, 73 y 97 convirtió a un trabajador chaqueño en el único ganador del premio mayor.

Como ocurre con los premios de lotería de gran magnitud, el monto anunciado está sujeto a las

Tomando como referencia la carga tributaria vigente para este tipo de premios, el afortunado podría quedarse con una cifra cercana a los $378 millones, aunque el monto final dependerá de las deducciones y cálculos que realice la entidad organizadora al momento de efectuar el pago.

La agencia tambien se lleva un premio estimulo por la hazaña.

La alegría no quedó únicamente en manos del apostador. La agencia donde se emitió la jugada también recibirá un importante reconocimiento económico por haber vendido el ticket ganador.

De acuerdo con el esquema de premios de Lotería Chaqueña, las agencias suelen percibir un incentivo equivalente al 1% del pozo del primer premio.

La historia volvió a demostrar que, en ocasiones, una simple apuesta automática puede cambiar el destino de una persona en cuestión de segundos y convertir a un vecino común en el nuevo millonario de la región.



