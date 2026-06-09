Vive en un pueblo de 1.500 habitantes y ganó más de $536 millones con la lotería
Una jugada automática cambió su vida para siempre y le permitió quedarse con uno de los pozos acumulados más importantes de los últimos meses.
La Quiniela suelen dejar historias sorprendentes, pero algunas logran captar especialmente la atención por la novedad.
En esta ocasión, la suerte llegó a una pequeña comunidad chaqueña, donde un vecino vio transformada su realidad gracias a una apuesta automática.
Gracias a la hazaña, se convirtió en el único ganador de una suma que superó los 536 millones de pesos, uno de los premios más importantes entregados durante las últimas semanas.
La suerte cayó en un pueblo de 1.500 habitantes: ganó $536 millones con la Quiniela PoceadaEl flamante ganador, del cual no se conoce ni nombre ni apellido, es un hombre de 43 años oriundo de Lapachito, una localidad chaqueña que cuenta con cerca de 1.500 habitantes.
La fortuna llegó gracias a una apuesta automática registrada en la Agencia 688, la cual esta ubicada sobre la calle 20 de Junio y nunca habia recibido un premio tan importante.
Segun lo informado por la entidad organizadora de juegos de azar en Chaco, los números favorecidos fueron el 11, 44, 47, 73 y 97. Ademas, destacaron que la secuencia resultó ser la única capaz de reunir los cinco aciertos durante la edición 2316 de la Quiniela Poceada.
Gracias al ser el unico afortunado, el apostador se convirtió en el único ganador del premio mayor y obtuvo una suma acumulada de 536.444.994 pesos.
Al acercarse a cobrar el dinero, el vecino de Lapachito no ocultó su emoción. "Es increíble, todavía no caigo", expresó ante las autoridades de la entidad organizadora.
Además, adelantó que una parte importante del dinero será destinada a desarrollar un emprendimiento propio, mientras que otra porción será utilizada para colaborar con familiares cercanos.Como ocurre con los premios de lotería de gran magnitud, el monto anunciado está sujeto a las retenciones establecidas por la normativa vigente.
Tomando como referencia la carga tributaria vigente para este tipo de premios, el afortunado podría quedarse con una cifra cercana a los $378 millones, aunque el monto final dependerá de las deducciones y cálculos que realice la entidad organizadora al momento de efectuar el pago.
La alegría no quedó únicamente en manos del apostador. La agencia donde se emitió la jugada también recibirá un importante reconocimiento económico por haber vendido el ticket ganador.
De acuerdo con el esquema de premios de Lotería Chaqueña, las agencias suelen percibir un incentivo equivalente al 1% del pozo del primer premio.
La historia volvió a demostrar que, en ocasiones, una simple apuesta automática puede cambiar el destino de una persona en cuestión de segundos y convertir a un vecino común en el nuevo millonario de la región.