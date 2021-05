Génesis Abril, tiene 15 años, estaba desaparecida desde del jueves y la policía logró encontrarla. Estaba en la casa de su novio en Berisso. Había sido vista por última vez en su casa cuando abandonó su casa en Villa Fiorito para ir a la de sus abuelos, a pocos metros de distancia.

La policía tomó de inmediato la denuncia, e hizo lo que debía hacer, buscarla a pesar de que todo indicaba que era un fuga del hogar.

Aún hay policías y también civiles que cuando una adolescente desparece sostienen se debe haber ido con un “novicito”. Esto sería lo menos grave, y no quita que cuando una o un menor de edad no están en su casa hay que buscarlos de manera inmediata. No se necesita ningún tiempo de espera, una vez hecha la denuncia se tiene que realizar el protocolo de búsqueda.

Hay padres que por miedo a que no busquen a sus hijos, no dice que tuvieron una pelea por ejemplo. Es importante saber que cuanto más información tengan los investigadores es mayor la posibilidad de encontrarlos rápido.

En el caso de Génesis Abril fue clave el seguimiento del celular que permitió establecer donde la chica estaba.}

Personal de la DDI de Lomas de Zamora halló a la menor en la casa de su novio de 16 años, ubicada en la calle 122 bis nro. 2271 de la localidad bonaerense de Berisso, lugar en el que también la madre del adolescente.

Génesis "se encuentra en buenas condiciones de salud" y estaba en la casa de su novio "por voluntad propia", según confirmó la policía.

Los pasos que siguen en cualquier caso de desaparición de un menor es que la Justicia corrobore que la fuga de su casa no tiene que ver con ningún tipo de violencia. En caso de detectarla la Justicia interviene y define con quién y donde debe vivir el menor.

Un chico que esta en la calle girando de un lado al otro está en peligro, no importa que se haya ido por su voluntad y la Justicia debe buscarlo.

Es cierto que la mayoría de las veces la ida de los chicos son voluntarias, pero esto no quiere decir de ninguna manera que no deban ser buscados o que no estén en peligro.

Y si el peligro están su propia casa el Estado también tiene que intervenir.

También están las chicas o chicos que se los llevaron con violencia y cuanto más tiempo se tarde en encontrarlos más riesgos se corren.

Elías, el papá de Génesis, que tenía que haya sido llevada contra su voluntad, no dejo de buscarla ni un solo segundo. Hoy pudo abrazarse con ella. Si voz al otro lado del teléfono estaba cansad a, pero paz. Génesis ya estaba en casa otra vez.

Como dice Juan Carr tras una búsqueda. “Lo mejor que puede pasar es que se haya ido por su voluntad”. Como Estado y como sociedad tenemos la obligación de siempre buscar los chicos, después se verá que pasó.