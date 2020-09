El sábado por la noche, mientras cientos de habitantes de la localidad santafesina de Venado Tuerto marchaban -bien juntos- por la ciudad al grito de “no cerramos más”, la seccional de Santa Fe de la Asociación de Médicos emitía el siguiente comunicado: "Informamos que ha fallecido de Covid-19 un compañero del Hospital Granaderos a Caballos de San Lorenzo, el Dr. José Portillo, 56 años, médico de guardia".

José Portillo se convirtió en el primer trabajador de la salud de Santa Fe que muere por coronavirus. Esta es una de las provincias argentinas donde se está produciendo un fuerte rebrote de contagios y las autoridades se ven obligadas a dar marcha atrás con las aperturas de actividades y comercios.

Pero una parte de la sociedad -no menor-, se niega a perder unos días de venta frente al aumento de infectados y muertos. “¡A marchar por nuestro derecho a trabajar y vivir en libertad!”, gritaban en Venado Tuerto.

El propio intendente municipal, Leonel Chiarella, apoyó la marcha y aseguró que “no es el momento de frenar la actividad productiva, comercial y los oficios de la ciudad, como así tampoco la actividad deportiva cuando implica un beneficio para la salud”. Y advirtió a la Gobernación que no pensaba clausurar ni multar a ningún comercio que no cumpla con las disposiciones provinciales. Son tuertos. Deciden ver la pandemia con un solo ojo, el comercial. Poco y nada les importa la angustia y el ruego del personal de salud de su propia ciudad.

El último parte confirmó un salto de 9 a 49 casos positivos en esa localidad y los médicos alertaron: "Estamos al límite, tenemos miedo de no poder atenderlos".

Según medios provinciales, Ramiro Aguilar, médico clínico y coordinador del 107 en el nodo Venado Tuerto, aseguró que la "curva de contagios está muy acelerada" y eso "nos pone al límite de la atención de salud". Afirmó que las instalaciones están pero "faltan recursos humanos para atender la emergencia". Pidió a la población que se cuide porque "el sufrimiento que no es poco será mayor".

El sistema sanitario está por colapsar en distintos lugares del país, incluso en muchos que abrieron las actividades antes de tiempo y ahora no se animan a volver a cerrarlas. No se animan o no quiere para no pagar los costos políticos.

Algunos gobernadores e intendentes fueron muy rápidos a la hora de reabrir actividades y quedar como “los buenos de la película”. Ahora que están abrumados por el aumento de contagios y le piden al gobierno nacional que le envíen personal sanitario, no quieren volverse “los malos”.

Debería alcanzar -más bien sobrar-, con las palabras y pedidos desesperados del personal de salud para que gran parte de la sociedad reflexione y extreme los cuidados para no contagiarse.

Pero parece que no es así. A los tuertos estas experiencias no les alcanza. Quizá porque creen que no les va a tocar.

Mientras tanto, el personal de salud, verdaderos héroes de estos tiempos, tienen que seguir trabajando y poniendo en riesgo sus vidas por estos irresponsables.