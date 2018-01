@santiagocuneo

Finalmente, el medio francés "Le Monde" publicó este miércoles el informe de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos (que diera a conocer "1+1=3" por Crónica TV hace un mes), que dice:

1) La explosión es equivalente a seis toneladas de TNT.

2) Viajaban a 400 metros de profundidad y 10 nudos de velocidad.

3) La muerte fue instantánea.

4) Todo terminó en 40 milisegundos.

Pero la versión al fin difiere en algo de la verdad al señalar que "fue una implosión" (sic). De ninguna manera lo fue. Claramente es absurdo sostener ese criterio contrafáctico y describir una ataque con tanta exactitud para terminar diciendo "fue un accidente". Las condiciones descriptas son claras: fue un ataque.

Los submarinistas fueron sorprendidos y eso explica la ausencia de todo tipo de protocolo de emergencia previo al final, sin olvidar que existieron mensajes de nuestro buque de guerra ARA "San Juan" a sus familiares directos, que describieron la persecución de un submarino inglés y un helicóptero chileno. Si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es perro.

Sin embargo, es el gobierno nacional el que ha tratado de meternos el perro hasta hoy. Con actitud cómplice y digna de ser juzgada por los tribunales y la historia, el gobierno intentó el olvido, el ninguneo del tema y la subestimación del orgullo y la dignidad del pueblo argentino.

"¡Acá no ha pasado nada!", diría el vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi, en reiteradas conferencias, como pastillas para perder la memoria. "Se trata de un accidente... lo seguiremos buscando... pedimos ayuda... ya no los buscamos con vida... ya no los buscamos... ¿qué es el ARA San Juan?"

No obstante, no pudieron consagrar el olvido por culpa de esos que no quieren "el cambio", que siguen siendo nacionalistas, que darán la vida por recuperar Malvinas y Lago Escondido , que aman la Patria y dicen la verdad a como dé lugar. Desde la lejana Corea, contamos el acto de guerra infame que hundió al ARA "San Juan".

La descripción de Le Monde es sólo información vieja que dimos a conocer hace un mes..., pero "lo dice Le Monde", no Crónica. Después de todo, no se puede dar crédito a periodistas de un medio como Crónica, de origen popular y que recibieron un premio de "menor envergadura" (Martín Fierro) a su tarea como "Mejor programa de investigación de la televisión por cable en la Argentina".

Nadie es profeta en su tierra, dice el refrán. Pero sí hemos logrado que nuestros colegas de Francia lo publiquen, hemos logrado al fin que la información sea importada y, como tal ¡cierta y veraz! Después de todo, no hay como una etiqueta que diga "made in France", para una información producida en la Argentina.

Nuestros 44 soldados del mar fueron víctimas de un infame ataque por fuerzas invasoras hostiles y piratas que mantienen secuestradas y robadas nuestras Malvinas, Georgias e islas del Atlántico Sur. Por cada uno de ellos, los argentinos debemos construir un submarino con sus nombres (44) y hacer que lleguen a Malvinas a desembarcar para siempre la soberanía y la memoria.

Son tiempos de miserables anglófilos intentando la desmembración del Estado nacional de los argentinos, pero enfrente estamos los gauchos y criollos que hicimos la Vuelta de Obligado. Hoy, en los tiempos del 4G, será más fácil que en aquel entonces. El ARA "San Juan" fue hundido en un acto de guerra criminal que ya no puede ser desmentido, y eso lo hace cierto y probado a diferencia de los ridículos argumentos de imponderables que pudieran justificar un accidente.

¡Crucero ARA "General Belgrano", submarino ARA "San Juan", presentes! ¡Viva la Patria!

Uno más uno volvió a dar tres.